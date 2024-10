Valami különösre figyeltek fel a kutatók, választ találhattak a rejtélyes lyukakra

Az oroszországi Jamal-félszigeten 10 évvel ezelőtt valami különösre figyeltek fel a kutatók: egy robbanás által keletkezett hatalmas kráterre leltek, ami látszólag mindenféle ok nélkül következett be. Majd ahogyan tovább vizsgálódtak a kutatók, egyre több kisebb vagy nagyobb méretű kráterbe futottak bele. Akkoriban számtalan vizsgálat zajlott, hogy megértsék, mi vagy ki okozhatja ezeket az első ránézésre véletlenszerűnek tűnő robbanásokat. Úgy tűnik, hogy idén komoly előrelépés történt az ügyben.

A zord szibériai éghajlat mellett a kráterek is jelen vannak (Képünk illusztráció) Fotó: Roman Kirilenko

A Cambridge Egyetem vegyészmérnökei Ana Morgado vezetésével 2024-ben új vizsgálatokat indítottak a területen és ha még nem is teljesen egyértelmű, mi váltja ki ezeket a robbanásokat, az már bizonyos, hogy köze van hozzá a klímaváltozásnak. Morgadóék szerint a felszíni felmelegedés gyors nyomásváltozáshoz vezet a mélyben, ami végül a metángáz felszabadulását okozza. Azt még nem tudják a kutatók, hogy fizikai vagy kémiai reakció okozza a robbanást. A cambridge-i csapat szerint ozmózis is okozhatja a láncreakciót. Ezzel kapcsolatban megszólalt Julyan Cartwright is, aki a Spanyol Nemzeti Kutatási Tanács geofizikusa:

Csak kétféleképpen lehet robbanás. Vagy egy kémiai reakció történik, és robbanás következik be, mint amikor dinamit robban, vagy addig pumpálod a bicikligumit, amíg fel nem robban - ez a fizikai.

Ana Morgado a metángáz hatásairól is beszélt:

„Ez egy nagyon ritkán előforduló jelenség lehet. De a felszabaduló metán mennyisége elég nagy hatással lehet a globális felmelegedésre.”