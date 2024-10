Az Egyesült Királyságban betiltják az eldobhatós elektromos cigarettákat

A kormány megerősítette, hogy jövő nyártól az Egyesült Királyságban illegális lesz az eldobható elektromos cigaretták árusítása, ezzel próbálják csökkenteni a szemetet és megakadályozni azt, hogy a gyerekek hozzájussanak ezekhez a készülékekhez és rászokjanak a dohányzásra. A jogszabályt a parlament ismertette; a dohánytermékeket árusító vállalkozásoknak 2025. június 1-ig kell eladniuk meglévő készleteiket és felkészülni a tilalom életbe lépésére.

Az eldobhatós elektromos cigaretták áprilistól be lesznek tiltva Skóciában is, viszont a parlament halasztja a tilalmat júniusig, hogy aztán egyszerre vezessék be Fotó: Pexels

Mary Creagh, a Defra gazdaságért felelős minisztere azt mondta, hogy az eldobható elektromos cigaretták használata rendkívül pazarló és tönkreteszik a városokat.

Azért tiltjuk be az egyszer használatos elektromos cigarettákat, mivel véget szeretnénk vetni a nemzet eldobhatós kultúrájának.

Ellenérvek is érkeztek, miszerint ezzel a tilalommal csak a feketepiac működését fogják felerősíteni. Akik ezeket az eszközöket használják napi szinten, ugyanúgy be fogják szerezni őket, csak online, szabályozatlan termékeket fognak rendelni a tengerentúlról - írta a The Guardian.

Cigarettamentes generáció

2024. tavaszán hozta a döntést az Egyesült Királyság, hogy egy teljesen cigarettamentes generációt szeretnének a jövőben létrehozni, ezért korlátozásokat vetettek ki a cigarettaértékesítésre.

Az új törvény értelmében a cigarettaértékesítés törvényes korhatára, ami jelenleg 18 év, minden évben egy évvel emelkedik. Ez azt jelenti, hogy a 2009-ben vagy azt követően születettek már soha nem vásárolhatnak legálisan cigarettát. A törvény nem fogja érinteni azokat, akik már eddig is vásárolhattak dohánytermékeket, annak érdekében, hogy megakadályozzák a kiskorúaknak való dohánytermék értékesítést, pénzbírságot szabnak ki azokra az üzletekre és vállalkozásokra, akik Wales vagy Anglia területén megszegik a törvényt.

Hasonló kezdeményezés Magyarországon

Az Elf Bar 2022-es betiltása is hasonló példája annak, hogy mennyire megbízhatatlanok egyes eldobható elektromos cigaretták; vizsgálatok után derült ki, hogy az Elf Bar egyes termékeinél a csomagoláson feltüntetett nikotintartalomnál magasabb mennyiséget találtak. Ezek a termékek szintén a fiatalok és kiskorúak körében kezdtek elterjedni, akik akár az utcán vagy ellenőrizetlen online oldalakról is beszerezhették őket.