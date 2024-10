Kiderült: A 15 éves Filip és 7 éves öccse haltak meg a keddi autópálya-balesetben

Két fiatal fiú halt meg az édesapjukkal együtt egy horrorbalesetben az angliai M6-os autópályán. A 15 éves Filip Rossa és a 7 éves Dominic nem élték túl, amikor autójuk frontális ütközött egy másikkal Cumbriában. A kocsiban volt még az édesapjuk, a 42 Jaroslaw, élettársa, a 33 éves Jade McEnroe és a nő 7 éves kisfia, Arran Martin is. A két felnőtt szintén meghalt, a harmadik gyermek pedig továbbra is kórházban van. A másik autó sofőrje, egy 40 éves cambridgeshire-i férfi is elhunyt a balesetben.

A tragédiát követően Filip és Dominic édesanyja, Kamilla azt mondta, az élete már soha nem lesz a régi, miután mindkét gyermeke meghalt.

Filip nagyon intelligens és érzékeny volt, tele szeretettel. Soha nem felejtjük el a mosolyát. Dominic mindig mosolygós, nagyon határozott és társaságkedvelő volt

- idézi a Mirror a gyászoló édesanya rendőrségen keresztül kiadott nyilatkozatát.