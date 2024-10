Horrorbaleset az M0-son: "Biztosak voltunk benne, élve senki nem szállt ki" - Fotók

Még ezekben a pillanatokban is hatalmas, több mint húsz kilométeres a dugó az M0-s autóút déli szektorában és annak környékén. A reggeli órákban ugyanis valóságos horrorbaleset történt Diósd térségében: két kamion és egy furgon ütközött össze. Információink szerint a furgon a magyar kamion előtt és egyben vele együtt haladt az úton, amikor a külföldi rendszámú monstrum beléjük rohant.

A horrorbaleset során mind a három jármű megsérült, a két monstrum is felismerhetetlenségig összeroncsolódott Fotó: Metropol

A horrorbaleset ellenére saját lábán szállt ki a sofőr

A három jármű brutálisan összezúzódott: a szemtanúk elmondták, hogy a magyar kamion eleje szinte teljesen összeroncsolódott, a furgon is összetört, míg a külföldi kamion eleje valósággal megsemmisült.

Nagyon csúnyán nézett ki az egész. Az egyik olyan volt, hogy biztosak voltunk abban, hogy abból élve senki nem szállt ki

- mesélte lapunknak egy, a baleset mellett elhaladó autós. Azonban kiderült, hogy csoda történt: a Metropol ugyanis úgy értesült, hogy a külföldi teherkocsiban utazó sofőr nemhogy túlélte a balesetet, de csodával határos módon a saját lábán hagyta el a szétzúzott fülkéjét.

Végül két embert kellett kórházba szállítani, ők mind a ketten súlyosan megsérültek:

A helyszínről egy 50 év körüli férfit és egy 60 év körüli férfit szállítottak súlyos sérülésekkel bajtársaink kórházba

- közölte a Metropollal Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

Úgy tudni, hogy a magyar kamionost és furgonost kórházba vitték, ahogyan a külföldi sofőrt is. Ő saját lábán hagyta el a járművet Fotó: Metropol

Estig tarthat a torlódás

A baleset nyomán azonnal hatalmas torlódás alakult ki, ugyanis a forgalmat a mentési munkálatok idejére a belső sávba terelték. Így nem csupán a déli szektor bénult meg, de a közeli bekötőutak is, a sor jelenleg is több mint 20 kilométeres, és egészen az M5-ös autópályáig ér. A dugó egészen Csepelig ér.

Én még ilyen dugót itt nem láttam. A szokásos időben indultam el, és a pár perces útból hirtelen egy órás lett

- mondta egy arra autózó férfi. Lapunk úgy tudja, hogy a torlódás azért dagadt ekkorára, mert egy közeli szakaszon útjavítási munkálatokat végeznek, így az is, és a baleset műszaki mentése is megfogja a forgalmat. Így nem kizárt, hogy az áldatlan állapotok akár estig is fennmaradhatnak.