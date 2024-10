Advent Bazilika: Európa legjobb karácsonyi vásáraként írnak róla a külföldi turisták - november 17-én nyit

"Budapest könnyedén ötvözi a történelmi bájt a modern lendülettel, így Európa egyik legjobban bejárható városa. Kompakt és gyalogosbarát elrendezése arra invitálja a látogatókat, hogy gyalogosan fedezzék fel ikonikus épületeit, festői utcáit és rejtett gyöngyszemeit"– ezzel ajánlják egy utazási blogon a magyar fővárost ismerő turisták Budapestet azoknak, akik még csak tervezik a látogatásukat. Amellett, hogy a város jól bejárható, az Advent Bazilika is szerepel az ajánlásban. A varázslatosnak nevezett karácsonyi vásár, ami november 17-én nyit, tökéletes célpont az ünnepi kiruccanáshoz, írják.

Advent Bazilika: Best Christmas Market in Europe - 2024-ben is a Bazilika előtti vásárt tartják a legjobbnak az európai vásárok között. Ez a negyedik alkalom Fotó: Best Christmas Market in Europe

"Budapest november végén téli csodaországgá változik a híres karácsonyi vásárral, amely tovább fokozza a város ünnepi varázsát"–írja egy tapasztalt külföldi turista, aki tovább ecseteli élményét azzal, hogy a csillogó fények, a fabódék, a forralt bor és a kürtőskalács varázslatos hangulatában egyedi kézműves termékeket, finom magyar ételeket és ünnepi dekorációkat találhat az ide érkező. "Best Christmas Market in Europe" - írják, azaz Európa legjobb karácsonyi vására. Az Advent Bazilika dicséretével az amerikai, brit, német és osztrák lapok is tele vannak évről évre. És bár Advent csak decemberben kezdődik, Európa hivatalosan is legjobb karácsonyi vására már novemberben megnyitja kapuit. Így lesz idén is, a vásár nyitásáig már csak három hét van hátra.

Advent Bazilika: Ettől pazar a vásár

A Bazilika épülete önmagában páratlan látvány és hozzájárul az ünnepi hangulathoz, de Európa legjobb karácsonyi vásárának kínálata, valamint vizuális elemei is lenyűgözőek. Nem véletlen, hogy évről évre elnyeri az európai vásárok között a legjobb minősítést.

Sorban állnak az ínycsiklandó magyaros falatokért Fotó: Metropol

A Szent István téri vásáron kizárólag hazai kiállítók mutathatják be kézműves és gasztronómiai termékeiket, külön hangsúlyt fektetve a hungarikumokra.

Kézműves termékek garmada, megfizethető apróságot is mindig találni Fotó: Markovics Gábor

A prémium bortermékeket Magyarország legnevesebb pincészeteinek standjánál találhatjuk. A rendezvény középpontjában áll a 12 méter magas karácsonyfa, ahol a gyerekeket egy ingyenes korcsolyapálya várja, korcsolyabérlési lehetőséggel és korcsolyaoktatással. Nem utolsósorban pedig a Bazilika homlokzatára vetített 3D-s fényfestés varázsolja el a látogatókat.

