Budapesttel van tele a nyugati sajtó, szenzációsak itt a karácsonyi vásárok

Az elmúlt években egyre népszerűbbek lettek a budapesti karácsonyi vásárok a külföldiek körében. Korábban mindenki a bécsi és prágai ünnepi vásárokat említette, mostanában azonban egyre többen csodálkoznak rá a magyar főváros csodájára.

Itt megnézheted galériás körképünket a budapesti karácsonyi vásárok árairól és kínálatáról.

A Metropol összeszedte azokat a rangos nyugati lapokat, amelyek méltatják a Vörösmarty térnél vagy a Bazilikánál felállított karácsonyi vásárokat.

Évről évre nő a budapesti karácsonyi vásárokra látogató külföldi turisták száma. Fotó: Facebook.

Independent (brit):

Az egyik legjelentősebb brit lap még az ősz elején szedte össze azokat az európai karácsonyi vásárokat, ahova szerintük érdemes elmenniük az olvasóiknak. A felsorolásban egyből az első helyre tették Budapestet, majd megjegyzik, hogy a magyar fővárosban járva elég, ha az ember a forralt borral vegyített fahéjas kürtőskalács illatát követi, és akkor egész biztosan a legjobb helyen jár.

A brit lap összeállításának képzeletbeli dobogójára még Zágráb és Lille fért fel.

GQ (francia):

A több országban is megjelenő magazin francia kiadása sem hagyja olvasóit tudatlanul. A GQ a european best destinations nevű szakportált hívta segítségül, ahol Európa legjobb karácsonyi vásáraira lehetett voksolni. Több mint 51 ezer szavazattal Budapest, pontosabban a Bazilikánál felállított vásár végzett az élen, akárcsak 2020-ban és 2022-ben. A lap megjegyzi, hogy egy szabadtéri koripálya, egy 12 méteres karácsonyfa és 120 helyi kézműves- és gasztronómiai bódé várja a látogatókat.

A második helyet Gdansk, míg a harmadik helyet Craiova szerezte meg 48 ezer, illetve 41 ezer szavazattal.

National Geographic (spanyol):

A világ talán leghíresebb természettudománnyal és kultúrával foglalkozó havi lapjának spanyol kiadásánál is az élen végeztek a budapesti vásárok. A National Geographic nem emel ki egy vásárt, megjegyzi, hogy a történelmi belváros amúgy is tele van fényekkel és ünnepi díszekkel. Szerintük egyaránt érdemes ellátogatni a Vörösmarty térre és a Szent István Bazilikához is.

Budapest ebben a rangsorban olyan városokat előzött meg, mint a második helyen végzett Salzburg és a harmadik Berlin.

Blick (Svájc):

Természetesen van olyan külföldi lap is, amely nem Budapestet helyezte az első helyre. Svájc legolvasottabb bulvárlapja, a Blick például egy ezüstérmet osztott ki a magyar fővárosnak. A szerkesztőség szerint mindenkinek élőben kel látnia a Bazilikánál felállított vásárt, amely azonnal magával ragadja az odalátogatókat. A lap szerint nem árt sietni, mivel a vásárok november 17. és január 1. között vannak nyitva.

A Blicknél az észt főváros Tallinn végzett az első helyen, a képzeletbeli bronzérmet pedig Strasbourg kapta.

Express.de (német):

A német hírportál egy egészen fura módját választotta annak, hogy miként rangsorolja Európa legjobb karácsonyi vásárait. A német szerkesztőség úgy döntött, hogy megnézi az Instagramot, és azt, hogy az egyik legnagyobb közösségi oldalon hány bejegyzésen szerepelnek az adott város vásárai. Ez alapján Manchester nyert, amelyet több mint 60 ezren jelöltek meg a posztjaikban. Edinburgh lett a második, Strasbourg pedig a harmadik.

Budapest 12.200 Instagram említéssel a hetedik helyen végzett. Mint írják: