Karácsonyi forgatag a fővárosban – Hangulat- és árjelentés a budapesti adventi vásárokból

Bár még több mint egy hónap van karácsonyig, a város már fénylik a nagy és látványos vásároktól. A legtöbb embert nem meglepő módon a Szent István-bazilika előtti Advent Bazilika karácsonyi vásár, illetve szintén a belvárosban felállított Vörösmarty téri kavalkád vonz. Mindkét helyen a bő étel- és italkínálatot, számos család- és gyermekbarát programot kínálnak az ide érkezőknek.

Csokoládékülönlegességek egész garmadája kapható a vásárokban Fotó: Markovics Gábor

Letaszíthatatlan trónjáról Európa legszebb adventi vására

Az Advent Bazilika karácsonyi vásár újra megnyitotta kapuit Budapesten a Szent István-bazilika előtti téren, hozva magával a megszokott ünnepi fénydekorációk, multimédia-kiállítás, kiváló zenei produkciók és egy lenyűgöző, 12 méteres karácsonyfa varázsát. Ez az esemény már többszörösen kivívott nemzetközi ranggal rendelkezik, hiszen 2019-ben, 2021-ben és 2022-ben is Európa legszebb adventi vásárának választották, tavaly pedig a Karácsonyi Vásárok Állócsillaga címet büszke tulajdonosa is lett. A vásár mindenben egyedi élményt nyújt a látogatóknak, különlegességeként pedig egy multimédia-kiállításban idézik meg a világhírű mese, az Alice Csodaországban fantasztikus világát. Az utcazenei produkciók is kivételesen magas színvonalúak, melyben számos stílus képviselteti magát a gospeltől a folkon át dzsesszig, de funk sem hiányzik.

A bazilika is gyönyörű Fotó: Markovics Gábor

A legjobb magyarok

A vásáron kizárólag hazai kiállítók mutatják be kézműves és gasztronómiai termékeiket, külön hangsúlyt fektetve a hungarikumokra. A prémium bortermékeket Magyarország legnevesebb pincészeteinek standjánál találhatjuk. A rendezvény középpontjában áll a 12 méter magas karácsonyfa, ahol a gyerekeket egy ingyenes korcsolyapálya várja, korcsolyabérlési lehetőséggel és korcsolyaoktatással. A nap minden szakában a bazilika homlokzatára vetített 3D-s fényfestés varázsolja el a látogatókat.

A karácsony üzenetét sem engedik elveszni

A vásár látványosságai közé tartozik a Jézus születését bemutató hagyományos betlehemi jászol és a monumentális adventi koszorú, ami arra a belső készülődésre emlékeztet minket, hogy karácsonykor a megváltó, a fény, a jóság a mi lelkünkben is megszülethessen. Az Advent Bazilika továbbá helyet biztosít az Ökumenikus Segélyszervezetnek, ahol az adományokat a vásár teljes ideje alatt várják. Az önkéntesek maguk sütött mézeskalács szívvel fejezik ki hálájukat az adományozók segítő szándékáért. A vásár nemcsak a magyarországi látogatókat várja szeretettel, hanem a külföldi vendégek számára is vonzó programokkal és különleges élményekkel. A világhírnévnek ugyanakkor egy hátulötőjét is lehet érezni a vásárban, az pedig a nemzetközi közönséghez igazított árakban van.

Tekintse meg az Advent Bazilika karácsonyi forgatagát: