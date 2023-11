Idén is van 1500 forintos étel a budapesti karácsonyi vásárokon

2023. november 17-én, immár tizenharmadik alkalommal nyitja meg képzeletbeli kapuit az Advent Bazilika, amelyet évek óta azzal az eltökélt szándékkal hoznak létre a szervezők, hogy semmihez sem hasonlítható ünnepi atmoszférát teremtve, minőségi időtöltést és különleges gasztronómiai kínálatot nyújtsanak a látogatóknak.

A Szent István téri Advent Bazilika karácsonyi vásár 2022. november 19-én. Fotó: Mohai Balázs

A Szent István téren rendezett karácsonyi vásár nem csupán a magyar főváros, de az európai régió egyik legszebb ünnepi rendezvénye is egyben. A népszerű és kedvelt turisztikai célpont három alkalommal, 2019-ben, 2021-ben és 2022-ben is elnyerte az „Európa legjobb karácsonyi vására” címet. Az Advent Bazilika a tavalyi triplázáskor a legjobbak legjobbjának járó elismerés mellé ráadásul a Karácsonyi vásárok állócsillaga címet is elnyerte.

A hungarikumok a középpontban

Idén - az elmúlt három évhez hasonlóan - ismét Kovács Lázár séf vállalta a karácsonyi vásár nagyköveti posztját, szervez, irányít, így az ismert gasztronómus tájékoztatta a sajtó munkatársait is a legfontosabb információkról. És, hogy mik ezek? Idén az ételek tekintetében a hungarikumok kerültek a középpontba, szinte minden - több mint százféle - fogásban megtalálhatók azok az ikonikus magyar élelmiszerek, mint például a fűszerpaprika, a Tokaji aszú, vagy például az akácméz.

Kovács Lázár séf mutatta be a Szent István téri karácsonyi vásárt (Fotó: Földvári Zsófi)

Idén is fix áras ételek és forralt bor!

Jó hír a hazai vendégeknek, hogy idén is lesznek minden standon olyan fogások, melyeknek kötött ára van.

Nagyon fontos elmondanom, hogy minden fogás megtalálható 1500 forintért a kereskedőknél

- mondta a Metropol kérdésére Kovács Lázár, séf

Viszont ez nem azt jelenti, hogy bármelyik ételből lehet kérni kisebbet, olcsóbban, hanem azt, hogy minden standon elérhető lesz egy rendes, nagy adag fogás 1500-ért. Mivel nagyon széles, közel száz fajta ételt lehet kóstolni itt a vásárban, így minden nap más más étel tölti be ezt a szerepet, és minden kereskedőnél más étel van kínálva ezen az áron. A forralt bor decije pedig 450 forintban van fixálva az egész vásár területén.