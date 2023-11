"Itt minden az ünnepekről fog szólni" – ma nyit a karácsonyi vásár a Vörösmarty téren és a Bazilikánál

Gazdag lesz a programkínálat

A Vörösmarty téri vásár egyik fő attrakciója most is az ingyenes kisvasút lesz, de lesz a kicsiknek kézműves játszóház is, és idén sem kell nélkülözniük az odalátogatóknak a monumentális karácsonyfát és a gasztronómiai kiállítókat. A nyitvatartás ide kattintva érhető el.

A Szent István téren állandó programlehetőség lesz a(z)

közel 12 m magas karácsonyfa, a betlehemi jászol és a monumentális adventi koszorú megcsodálása;

ingyenesen látogatható korcsolyapálya (mindennap 17.00 órától várja a 14 év alattiakat) használata;

hazai kézműves kiállítók, tapasztalt keramikusok, bőrdíszművesek, ötvösök kínálatának mustrálása;

szelfipont és a kovácsmesterek látványos műhelyének meglátogatása;

minden délután 17.30-tól látható fényfestés a bazilika homlokzatán;

VR-szán, ami már a mai modern technológiát ötvözi a karácsony csodájával.

Ezek mellett pedig napi szinten készülnek más és más koncertekkel és programokkal a szervezők, ezek részletes leírása itt található.