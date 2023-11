Hamarosan ünnepi fénybe öltöznek a közterek, a legnagyobb karácsonyi vásárok pedig megnyitják kapuikat Budapesten és más nagyvárosokban is. Mutatjuk, hol és mikortól várják a forralt borozni, kürtös kalácsozni és korcsolyázni vágyókat.

Több helyen is várják majd a karácsonyra hangolódókat. Fotó: Shutterstock

Korán nyit a Vörösmarty vásár

A hivatalos nevén Vörösmarty Classic Xmas 2023 idén jó korán, a Városligeti Műjégpályával egy napon, november 17-én nyitja meg a kapuit, amit december 31-ig be sem zár. A vásár egyik fő attrakciója most is az ingyenes kisvasút lesz, de lesz a kicsiknek kézműves játszóház is, és idén sem kell nélkülözniük az odalátogatóknak a monumentális karácsonyfát és a gasztronómiai kiállítókat. A nyitvatartás ide kattintva érhető el.

A Bazilika előtti vásár Európa legjobbja

A legtöbben alighanem a Szent István Bazilika előtti téren megrendezett Advent Bazilikát várják, amit már háromszor is megválasztottak Európa legjobb karácsonyi vásárának. A negyedik elismerésére pályázó vásár november 17. és január 1. között várja a látogatókat. A Szent István téren ez idő alatt állandó programlehetőség lesz a(z)

közel 12 m magas karácsonyfa, a betlehemi jászol és a monumentális adventi koszorú megcsodálása;

ingyenesen látogatható korcsolyapálya (mindennap 17:00 órától várja a 14 év alattiakat) használata;

hazai kézműves kiállítók, tapasztalt keramikusok, bőrdíszművesek, ötvösök kínálatának mustrálása;

szelfipont és a kovácsmesterek látványos műhelyének meglátogatása;

minden délután 17:30-tól látható fényfestés a bazilika homlokzatán;

VR szán, ami már a mai modern technológiát ötvözi a karácsony csodájával.

Ezek mellett pedig napi szinten készülnek más és más koncertekkel és programokkal a szervezők, ezek részletes leírása itt található.

Egy héttel később kezdődik a Corvin Hütte karácsonyi fesztivál

Idén november 23. és december 24. között lesz érdemes ellátogatni a Corvin sétányra, hol minden hétvégén más tematikájú kézműves vásárral várják a látogatókat. Hétköznap pedig azokat várják, akik a munka után lazításra vágynak. Lesz vegán töltött káposzta és azok is jó helyen járnak majd, akik a gyermekükkel kóstolnának valami forrót és finomat. A részletes programok itt találhatók.

Óbudán is lesz adventi vásár

A belvárosi vásárok mellett az Advent Óbudán eseményei is népszerűek a fővárosiak körében. A III. kerületi Fő térre december 1. és 23. között várják mindazokat, akik ebben a kellemes hangulatban hangolódnának az ünnepre. Emellett 2023. december 2. és 2024. január 30. között üzemelnek majd a kerületben az ingyenes jégpályák az ünnepi fényben fürdőző Fő téren és a Békásmegyeri Piac Közösségi terén. Előbbire december 3-án ismét ellátogat a Koris Mikulás, december 7-én és 9-én pedig retro jégdiszkó lesz. A részletes programok itt találhatók.

Sok helyen lesznek adventi vásárok. Fotó: Róka László

A Westend tetején a fiatalokat várják

2023. november 17. és december 31. között várja az érdeklődőket a Winter Wonderland, a Westend téli csodavilág a város felett! Lesz ott minden: korcsolyapálya, karácsonyi ételek és italok, mesebeli körhinta és karácsonyi fűtött sátor garantálja majd az ünnepi hangulatot. A belépés ingyenes, de a korcsolyázásért külön fizetni kell, kivéve a 10 év alatti gyerekeket, valamint az érvényes VI. vagy XIII. kerületi lakcímkártyával rendelkezőket. A körhinta is ingyenesen használható lesz, de kell majd hozzá a Westend Applikációban lévő kupon bemutatása.