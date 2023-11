Vajon lesz hó idén Magyarországon? Mutatjuk, elég vicces a helyzet

A hét közepén jön némi lehűlés

A koponyeg.hu prognózisa szerint ma még sok eső várható, ám hétfőn már csökken a csapadék mennyisége, és a nap is előbújhat. A hajnali 7 fok után napközben a hőmérő higanyszála 16 fokig is felkúszhat. Kedden is hasonló idő várható, intenzív, rövid ideig tartó csapadékkal. Szerdától derűsebbre fordul az időjárás, de már csak 13 fokos maximumokban bízhatunk, míg hétvégére 12 fokig csökken a csúcshőmérséklet.