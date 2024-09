Vitályos Eszter: „Magyar Péternek Budapest után már nem érdekes az árvíz”

Miközben továbbra is több száz kilométeren tart az árvízi védekezés Magyarországon (Baján harmad-, Mohácsnál másodfokú készültségi szintet rendeltek el), addig Magyar Péter a közösségi médiában hétfőn már eldobta a lapátot. A Tisza Párt elnökének Facebook-oldalán ugyanis szeptember 23-án már egyetlen árvizes fotó és bejegyzés sem szerepel. Erre utalhat friss bejegyzésében Vitályos Eszter.

Vitályos Eszter kormányszóvivő úgy fogalmaz: a „kirakatvédekezést” meghagyjuk a Tisza Párt elnökének (Fotó: Soós Lajos)

„Az RTL-nek és Magyar Péternek Budapest után már nem érdekes az árvíz! De az ország nem csak Budapestből áll, a bajaiakat, a mohácsiakat is meg kell védeni! Munka van! Budapest után is árad a Duna! A kormány számára továbbra is az árvízi védekezés és a Dunaparton élők biztonsága a legfontosabb. A «kirakatvédekezést» meghagyjuk a Tisza Párt elnökének.”

– írta Facebook-oldalán a kormányszóvivő.