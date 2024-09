Ufó szállhatott le Nagykanizsán, egyre szövevényesebb a nagy hazai gabonakörrejtély – Videó

Mélyre le kellett túrnia az internet bugyrában Andrásnak, hogy bármilyen nyomot is találjon a Magyarországon észlelt gabonakörökről. A közösségi médiában és a hírekben is beszámoltak a hazánkban megjelent rejtélyes gabonakörökről, melyeket egyesek szerint földönkívüliek alkottak, ám ha az interneten műholdfelvételek között keresett rá ezekre András, csak egyetlen egyet talált.

Megszólalt a magyar ufókutató a nagykanizsai gabonakörről / Fotó: Szakony Attila / mw archív

„Kizárt, hogy véletlen!”

Ahogy arról a Ripost beszámolt, Andrást az egyik ufókkal foglalkozó Facebook-csoportban kérték meg, hogy nyomozzon gabonakörök után. Szeptember eleje óta mélyedt el a hazai X-aktákban, és rájött, hogy míg világszerte sok régi műholdképen láthatóak gabonakörök, addig Magyarországon nagyítóval se lehet ilyet találni. Hatalmas listája van a lehetséges magyar gabonakörökről, ám ezeket nem találja az online térképen. „Ha beütöm az időt, amikor megjelentek a körök, az adott időszak teljes mértékben hiányzik a Google Earth időskálájából. Kizárt, hogy véletlen lenne! Sokszor találkoztam ezzel a jelenséggel, mialatt hasonló érdekes helyszínek után kutattam” – nyilatkozta korábban a Ripostnak a férfi, aki azóta csak egy hazai gabonakört talált meg a műholdképeken: egy négy évvel ezelőtti rejtély lenyomatát, a 2020. június második felében észlelt nagykanizsai gabonakört, amit pilóta vett észre elsőnek. Az interneten talált fotón már csak a kör nyomai láthatók, ám a különös jelenséget még most is úgy őrizte meg az egyik internetes térkép, amelyen még ennyi év múlva is tisztán kivehető, hogy a búzatáblán valaha tényleg kirajzolódott a gabonakör.

Mutatjuk az erről készült műholdképet!

A nagykanizsai gabonakört (sötét folt a búzatáblán) még ma is látni a műholdképen / Fotó: Metropol olvasó

Ufó járt Nagykanizsán vagy más?

A rejtélyes gabonakörnek csodájára jártak a magyarok, nem hiába: egy nappal a felfedezése előtt Nagykanizsán vihar tombolt, és a településen élők az ablakukból szúrtak ki este fényvillanásokat a távolban, amiket riasztó hangok kísértek. Ezután fedezték fel Nagykanizsa határában a gabonakört. A ritka jelenség miatt izgatottak lettek a hazai ufókutatók, köztük Miskolci László is, aki el is ment a körhöz. Ő saját szemével bizonyosodott meg róla, hogy a kör szerinte valódi.

Nagyon sok minden mutat arra, hogy itt valami más is van az emberi tevékenység mellett. Például a fényjelenségek rendszeres megjelenése. Azok hasonlók lehetnek a gömbvillámhoz, de biztos, hogy nem azok

– mutatott rá az ufókutató.