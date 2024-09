Érkeznek a szeptemberi nyugdíjak: ők kapják meg először a juttatást

Ők kapják ma meg a szeptemberi nyugdíjukat

A nyugdíj érkezésének napja általában a folyó hó 12. napja, kivéve ha ez a nap hétvégére esik, mert ilyenkor előbb utalják a járandóságot. Ebben a hónapban a pénz most csütörtökön megérkezik a nyugdíjasok számlájára, ha utalva kapják a járandóságot. Azok pedig, akik nem bankszámlára kapják az ellátást, hanem a postás hozza nekik, a postától kapott úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napokon juthatnak hozzá a pénzükhöz.

67 éve nyitott a Corvin mozi

1957. szeptember 12-én nyílt meg a helyreállított Corvin Filmszínház, ami az ország első állandó szélesvásznú mozija lett. Az épület az 1956. október 23. és november 6. közötti események során sérült meg. Ez a ma is üzemelő mozi a legrégibb és legjelentősebb budapesti filmszínház, ami 1924-ben nyílt meg először Corvin Színház néven. A mozit 1995 júniusától teljesen átépítették, és létrehozták az első magyar multiplex rendszerű filmszínházat, amelyet 1996. szeptember végén adtak át. A többtermes és többfunkcicós épületben egyszerre 1500 néző fér el, a legnagyobb teremben a mozivászon 140 négyzetméteres. Tolmácsfülkéket is kialakítottak, így a moziban kongresszusokat is lehet rendezni. A létesítmény építésze Töreky Dezső, belsőépítésze Rajk László volt.

Két év alatt kerülte meg a Földet a Szent Jupát

1987. szeptember 12-én érkezett meg kétéves útjáról a Szent Jupát, az első magyar vitorláshajó amelyik megkerülte a Földet. A hajó 1985. szeptember 26-án elindult Opatijából, fedélzetén Fa Nándorral és Gál Józseffel. Amikor két évvel később a 70 ezer kilométeres út után visszatértek, több ezer zászlót lobogtató, Himnuszt éneklő magyar várta őket a Magyarországhoz legközelebbi jugoszláv kikötőben. Ők voltak az elsők, akik magyarként egy vitorláson megkerülték a Földet. Hajójukat, a Közlekedési Múzeumban Farkas Bertalan űrkabinja mellett állították ki.

Újabb hidegfront érkezik ma

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint nap elején sok napsütés várható, de nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délutánra nyugaton már esőre és záporokra is számítani lehet. A hőmérséklet csúcsa körülbelül 25 fok körül alakul. Estétől az északnyugati szél megélénkül.