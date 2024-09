Milyen hangfelvételektől fél ennyire Magyar Péter?

Nehezen hihető a Tisza Párt elnökének története

Elsőként felmerül, hogy vajon milyen beszélgetéseket folytathatott Magyar és Vogel, illetve a többi pártvezető, amikben olyan súlyos dolgok hangzanak el, hogy azért valaki reálisan remélhesse, 30 millió forintot tud majd kizsarolni az érintettektől.

Magyar Péter történetében az is furcsa elemnek tűnik, hogy Vogel Evelin összesen hat embernek mondta el követeléseit. Nehéz elképzelni, hogy valaki, aki éppen bűncselekményt követ el, ennyi embernek adná tudtára, hogy mit tesz. Zsarolni általában csak egyvalakit szoktak, és lehetőleg titokban.

Fotó: AFP / afp

További érdekes kérdés, hogy ha valóban május óta zsarolja Vogel Evelin a Tisza Pártot, akkor miért csak most tesznek feljelentést. Erre az ellentmondásra igyekezett választ adni Magyar Péter, amikor a már említett bejegyzésében azt írta: „Evelint a történtek és a fenyegetései ellenére az utolsó pillanatig meg akartuk óvni a büntetőjogi és politikai következményektől. Megkértük, hogy próbáljon kifarolni a Fidesz vezetésével megkötött megállapodásból, de ő láthatóan másképp döntött.”

Az is felettébb furcsa, hogy Magyar Péter azt állítja, ismeri a „Fidesszel kötött piszkos alku” részleteit. Ugyanakkor elég nehezen képzelhető el, hogy egy ilyen megállapodás olyan részleteit, mint például a lefizetett személynek járó havi juttatás összege az érintettek mások tudomására hoznák, nem pedig a legnagyobb titoktartással kezelnék az üzelmeiket.

Mégis hol vannak a rejtélyes hangfelvételek?

Ráadásul Vogel Evelin az Indexnek adott interjúban nem beszélt semmilyen hangfelvételről, de még csak nem is támadta vehemensen Magyar Pétert. Megfogalmazott ugyan kritikákat, elmondott néhány, a pártelnök számára esetleg kellemetlen anekdotát, de mindemellett rengeteget dicsérte is volt párját, és egyértelműen úgy beszélt, mint aki továbbra is a Tisza Párt sikeréért szorít, és aggódik a politikai közössége sorsáért.