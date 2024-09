Ma lesz az idei Kutatók Éjszakája – mutatjuk a programokat

9 évig épült az Operaház Fotó: Fortepan

Ilyen idő várható a hétvégén

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint pénteken északnyugaton erősen, máshol változóan felhős lesz az ég. Északon és nyugaton szórványosan eső is valószínű. ÉNy-on 19, DK-en 29 fok várható. Erős, néhol viharos lesz a DNy-i szél. Szombaton erősen felhős időre készülhetünk, de időnként napsütés is előfordulhat. Számos helyen várható eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A délnyugati szél sok helyen megerősödik, majd északnyugatira fordul. A hőmérséklet 17 és 26 fok között alakul. Vasárnap pedig marad a borongós idő, szórványosan további eső, zápor előfordulhat. Az északi szél erős lesz, helyenként viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul.

Most pénteken kezdődik az Eleven Ősz programsorozat

Ismét fergeteges programözönnel várják a Bartók Béla Boulevard-ra a látogatókat az Eleven Ősz nyárzáró fesztiválra. A művészeti, zenei és családi programok mellett a közösségé lesz a főszerep. Az őszi eseményen minden művészeti ág képviselője aktív résztvevője lesz a rendezvénynek idén is. Az eseményről további információ itt található.

Szombaton minden sportbarátot szeretettel vár a II. Magyar Közigazgatási Családi Sportnap

Lesz asztalitenisz, bográcsverseny, futás, labdarúgás női és férfi, röplabda, sakk, streetball, tenisz, tollaslabda, úszás és futás is. A rendezvény helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Egyetemi Sportközpont (1089 Budapest, Diószegi Sámuel u. 23.).

Karbantartás miatt a H9-es HÉV rövidített útvonalon jár

Karbantartás miatt 2024. szeptember 28-án és 29-én (szombaton és vasárnap) a H9-es HÉV rövidített útvonalon, csak az Örs vezér tere és Cinkota között jár. A kimaradó szakaszon – Cinkota és Csömör között – a H9-es pótlóbusz közlekedik – áll az üzemeltetők közleményében.

Szüreti mulatság lesz a XVIII. kerületben

Méghozzá Pestszentimrén, az Agóránál szeptember 28-án, szombaton 15.00 órától. Népzenei koncerttel, családi táncházzal, gyermekszínházi előadással, kézműves-foglalkozásokkal, állatbemutatóval, állatsimogatóval, szőlőpréseléssel, kalácsfonással, ugrálóvárral, arcfestéssel, népi fajátékokkal és különböző egyedi programokkal várnak mindenkit a mulatságra. Helyszín: Pestszentimrei Agóra (1188 Bp., Nemes u. 20.). A rendezvényen a részvétel ingyenes.