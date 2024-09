"Az emberek 40 évesnek hisznek. Sokkolja őket, amikor elárulom a koromat"

Azt mondják, egy nőtől nem illik megkérdezni a korát, egy volt rúdugróbajnok azonban kénytelen volt felfedni azt, mert a közösségi oldalán mindenki úgy hiszi, a negyvenes éveiben jár – ez azonban igencsak távol áll az igazságtól. Az Egyesült Államokban, jelesül Alabamában élő Riley Catherine White igen komoly követőbázissal rendelkezik a tikTokon: 600 ezren várják újabb és újabb videóit, amelyek 16 millió kedvelést gyűjtöttek be eddig. Riley javarészt az atlétikáról mesél bejegyzéseiben, most azonban úgy döntött, lerántja a leplet a koráról.

Mindenki ledöbben, amikor Riley Catherine White elárulja a valódi életkorát Fotó: TikTok

"Azt hiszem, itt az ideje, hogy felfedjem az igazi életkoromat. 24 vagyok. Nem 38, nem 42, még csak nem is a húszas éveim végén járok! 24 vagyok. 2000 májusában születtem, tehát nem is az év elején" – magyarázta videójában, hozzátéve: nem igazán érti, miért nézik idősebbnek. A Kommentelők szerint egyébként Riley haja lehet a probléma oka, a csúcsfényei ugyanis inkább tűnnek ősz hajszálaknak. Többen azt is megjegyezték, hogy a lányuk 24, Riley azonban inkább néz ki egy 24 éves lány anyjának, mint 24 évesnek.