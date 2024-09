„Sosem gondoltam, hogy ez velem megtörténhet“ – Döbbenetes tragédia érte a munkahelyén a 27 éves Viktóriát

"Mondtuk az ABC-t és kértük, hogy amelyik betűt hallja, dugja ki a nyelvét." – sorolja Rita, majd hozzátette: amikor elkezdett beszélni, lánya rögtön azt kérdezte meg, hogy mi történt az albérletével.

Később Pécsre került, rehabilitáció céljából, itt 5 hetet töltött, de még korainak bizonyult a rehabilitáció és orvosai javaslatára haza mehetett Pölöskefőre, hogy otthon, megszokott környezetében, családja, barátai körében gyógyuljon.

Nem tudtam hol álljak neki. Próbáltam felállítani egy napirendet, hogy mikor mit csinálok. Féltem, hogy kifutunk a javulási időből. Próbáltam tornáztatni, volt amikor délelőtt, volt amikor délután. Kilátástalannak éreztem, hogy mi lesz, hiszen egy életerős fiatal és nem akarom, hogy így élje le az életét.

– árulja el őszintén a videóban Rita.

Az édesanya sokszor volt mélyponton, de Viki mindig erőt adott neki. Tudta, nem adhatja fel. Rögtön gyógymasszőr és gyógytornász segítségét kérte. A gyomorszonda használata helyett pedig elkezdte pépes, majd szilárd ételekkel etetni, hogy lánya érezze az ízeket. Azóta Viki kezét, lábát hétről hétre jobban mozgatja néha sikerült felületetni is. A szeme is javult, végre már lát színeket és alakokat is. Majd a nagykanizsai rehab osztályon segítették, ahol 2 hét után állító gépbe tették, és gurulós mankóval sétáltatni kezdték. Június elejétől otthon gyógyul tovább, megtanult a bordásfal mellett állni, az ágyról felállni és járókerettel lépegetni. Most a jobbra és balra lépést gyakorolja. Hite egy percre sem hagyja el, hiszi és tudja, hogy a 30-dik születésnapján újra táncolni fog.

Lassan minden helyre fog állni, így kell lennie.

– mondja bizakodva a videó végén Viki.

A családnak gyűjtést is indítottak, ugyanis intenzív terápiára van szüksége, ami jelen pillanatban csak magánúton érhető el. Amennyiben Te is segíteni szeretnél Vikinek, ERRE A LINKRE kattintva találod meg a család számlaszámát.