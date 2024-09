Budapest: Karácsony és Magyar megállapodott, itt a szivárványkoalíció?

Bár már hetek óta hatalmi csörtétől hangos Budapest, még mindig nem mond semmit Karácsony Gergely arról, hogy hogyan biztosítja többségét az új Fővárosi Közgyűlésben. Míg a főpolgármester hallgat, addig a többször hazugságon ért Magyar Péter szervezkedik, Szentkirályi Alexandra pedig elhatárolódva ettől, leleplező videókban üzen. A Fidesz új budapesti elnöke a szivárványkoalíciós törekvésről rántotta le a leplet, amelyet meglátása szerint Magyar utólagos magyarázkodásában beismert. Ráadásul a Tisza Párt elnöke másra is erős utalást tett, beismerő nyilatkozata mellett...

Budapest: Szentkirályi Alexandra szerint Gyurcsány Ferenc és a DK csendes háttérszereplője a szivárványkoalíciónak Fotó: Pesthy Márton

Szentkirályi Alexandra szerint a baloldal a hatalomért és a pénzért bármire képes. Karácsony Gergely, Magyar Péter, Vitézy Dávid és Kovács Gergely egy titkos politikai paktumban működnek együtt Budapest vezetésének átvétele érdekében. Mint fogalmazott: „A fiúk egymással lepaktálva akarják irányítani Budapestet. Az egész semmi másról nem szól, csak arról, hogyan tudják megszerezni a hatalmat, és erről megy az egyezkedés”.

Szentkirályi szerint utólag Magyar Péter el is ismerte, hogy létezik az úgynevezett szivárványkoalíció, amikor maga mondta el: Karácsony Gergellyel, Vitézy Dáviddal és Kovács Gergellyel is tárgyalásokat folytatott.

Hiába igyekeztek eltitkolni, a szivárványkoalíció létezik. A fiúk csak a szereposztáson és a gázsin egyezkednek. Micsoda díszes társulat: Vitézy Dávid elárulja a szavazóit, akik bejuttatták; Karácsony kész lehasalni az új szövetségesnek, Magyar Péternek; Kovács Gergely pedig lement kutyába

– fogalmazott a Fidesz budapesti elnöke, majd hangsúlyozta, a politikusok már csak arról egyezkednek, hogy „ki legyen a főpolgármester-helyettes és kinél landoljanak a zsíros igazgatósági és kifizetőhelyek. Magyarul a színpadon megy a műsor, de a backstage-ben már megállapodtak egymással”.

Szentkirályi Alexandra videóját itt nézheted meg:

Budapesti mutyik: Magyar más alkut is köthetett, akár a DK-val

A többször hazugságon kapott Magyar Péter amellett, hogy megerősítette, nem ül be a Fővárosi Közgyűlésbe, arról is beszélt, hogy tiszás képviselői sem ülnek be fővárosi cégvezetői vagy más pozíciókba. Utóbbi szintén érdekes információ, hiszen emögött háttéralkuk sora húzódhat. Főleg úgy, hogy Karácsony belökte példa nélküli pályázatát nagy nyilvánosan, amin új vezetőket keres, a többi között az utasokat „lepulykázó” BKK-vezér helyére, illetve minden más fővárosi cégvezető helyébe, akik munkája szerinte eddig is kiváló volt. A pályázatba gyakorlatilag beleírta, hogy a régi vezetőket szeretné viszontlátni a nevezett hivatali székekben...