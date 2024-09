Árvízinfó: „Túl vagyunk már a nehezén”

A minap a miniszterelnök arról számolt be, hogy öt nagy árvizet vezényelt le eddig, de most fordul elő először, hogy vésztározót kellett nyitni, a Lajtán.

Magyarország megvédte magát

- fogalmazott Orbán Viktor.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (k), Vitályos Eszter kormányszóvivő (b) és Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója (j) az árvíz elleni védekezésről tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2024. szeptember 25-én Fotó: Hegedüs Róbert

Ennek megfelelően a mai, azaz a szerda reggeli árvízinfó volt az utolsó külön tájékoztatás az Operatív Törzs részéről a hazai árvízhelyzetről. A sajtótájékoztató szerint, ugyan még több helyen is készültség van érvényben, valamint kint van a katasztrófavédelem és a vízügyesek, de a kivezénylések száma folyamatosan csökken. Ez természetesen annak köszönhető, hogy a helyzet egyre jobb, már a fertőtlenítés is megkezdődött, amelynek folyamatát szintén felügyelni kell. A tisztfőorvos már kiküldött egy levelet, hogy lépésről lépésre hogyan is kell pontosan végrehajtani a fertőtlenítést és tisztítást.

A vis maior támogatás sok kisebb adóképességű települést segített meg, így senki nem maradt egyedül. Állami szinten 29 helyen zajlik a védekezés jelenleg, önkormányzati szinten pedig még 41 helyszínen védekeznek.

Túl vagyunk már a nehezén

- hangzott el a sajtótájékoztatón.

A Lajta helyzete is stabilizálódik, ezért ma este kérvényezik a rendkívüli szükségállapot beszüntetését. A feladatok mostantól a helyreállítási munkálatokra fordulnak át. A mostani árvíz tapasztalatából le kell vonni a következtetéseket, hogy fejlesztési javaslatokat nyújthassanak be.

A Duna teljes magyarországi szakaszán apadás figyelhető meg, de Baja és Mohács térségben a védművek rendkívül nagy terhelés alatt állnak, így itt a figyelőszolgálatot még két napig fenntartják a vízügy szakemberei - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója az árvízvédelmi operatív törzs szerdai ülését követő sajtótájékoztatón.

Láng István elmondta: Bajánál és Mohácsnál jelenleg az átlagos vízhozam négyszerese folyik át. Hozzátette: Bajánál várhatóan szombat délelőtt, Mohácsnál szombat délután szűnik meg a készültség.

Közölte azt is, hogy a Lajta megnyitott szükségtározója várhatóan szerdán leürül, ezért este 18 órakor kezdeményezik a miniszterelnöknél a rendkívüli készültség megszüntetését.

Továbbá az is kiderült, hogy Kisoroszi irányába megnyitották az utat, a kompok pedig a napokban újra járni fognak.