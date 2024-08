Újpest: botrány az íjászközpont körül, feljelentést tesznek

Nagy István szerint az Állami Számvevővészék (ÁSZ) jelentése több bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúját igazolta Újpest baloldali testületének vagyongazdálkodása tekintetében. A helyi Fidesz-KDNP frakció vezetője azt állítja, többek között a hivatali visszaélés bűncselekményét is. A jelentésből kiderül, hogy Déri Tibor polgármester, Czigler László jobbikos és Trippon Norbert DK-s alpolgármester az íjászközpont ügyében többször jogsértő módon járt el.

Nagy István az íjász központ ügyében elkövetett, az ÁSZ jelentésben és a Kormányhivatali felhívásokban megerősített jogsértések miatt tesz feljelentést Fotó: Facebook

Az ÁSZ Újpest Önkormányzatának vagyongazdálkodását, annak szabályszerűségét vizsgálta. A jelentésben rengeteg, a jelenlegi városvezetés dilettantizmusát igazoló megállapítás szerepel Nagy István szerint. Sőt, úgy véli, hogy az ÁSZ megállapításai alapján hivatali visszaélés és közokirathamisítás történt, ezekben megállapítható a bűncselekmények elkövetésének alapos gyanúja, és a jogosulatlan, fedezet nélküli kötelezettségvállalás és csalás esetében a bűncselekmények elkövetésének kísérletére is alapos lehet a gyanú.

Az ÁSZ-jelentés alapján megteszem a feljelentést, ugyanis négy olyan ügy is van, amelyet alátámasztott a vizsgálat

– mondta lapunknak Nagy István, aki szerint egy baloldali képviselő sem olvasta el az ÁSZ-jelentést, mert a vonatkozó képviselő-testületi ülés – a kapcsolódó intézkedési terv megtárgyalásával együtt – mindössze hat percig tartott, és az ülés előtt mindössze 20 órával küldték ki a 76 oldalas anyagot a képviselőknek.

2018-ban a képviselő-testület – Trippon Norbert akkor még MSZP-s képviselővel együtt – egyhangúan döntött arról, hogy íjászközpont létesítésére eladnak egy építési telket a Magyar Íjász Szövetségnek (MÍSZ), amely egy évvel később meg is történt. A 2019-es önkormányzati választási kampányban a baloldal az építési telket erdőnek állította be, noha valójában ugyan bokros, fás volt, de nem erdő. De ezzel sikerült félrevezetniük a szavazókat. Az új, baloldali többségű testület alakuló ülésén Trippon Norbert kérte és megkapta a támogatást ahhoz, hogy az ingatlanvásárlási szerződés felbontásáról tárgyalásokba kezdjen a MÍSZ-szel. Ezt követően kezdeményezték a Káposztásmegyeri Építési Szabályzat módosítását, aminek a lényege, hogy az ott lévő zöldterületek maradjanak is azok, ne lehessen ezeket beépíteni. A szabályzat ürügyén Déri Tibor polgármester a covid járvány idején egyszemélyben rendelt el változtatási tilalmat az íjász telekre, jogsértő módon. A polgármester egy helyrajzi számra, kifejezetten a MÍSZ felerész tulajdonában és felerész használatában lévő telekre rendelt el változtatási tilalmat. Ezzel az önkormányzat jogtalan előnyre tett szert, mert érdekeltként, kifejezetten egy tulajdonos jogainak korlátozására, nyomásgyakorlás céljából rendelte el a változtatási tilalmat, ami hivatali visszaélés

– kezdte Nagy István. Hozzátette:"Nyomásgyakorlással is éltek Tripponék, de az íjászszövetség keménykedett és joggal perrel fenyegetőzött, amire az önkormányzat cseretelket ajánlott fel. Létrejött a csere-szerződés, ebben azonban szerepelt egy pont, egy használati megállapodás, amit Újpest testülete jóvá is hagyott. Itt merül ki a közokirathamisítás alapos gyanúja, miután a használati szerződésből, egyszer csak –a testület jóváhagyása nélkül– együttműködési megállapodás lett, illetve több ponton megmásították a testület által jóváhagyott szerződés szövegét is. Ráadásul a testület által el nem fogadott, új szerződést küldték be a kormányhivatalnak".