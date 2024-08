A mai napon újabb olimpia kezdődik: ezeknek a sportolóknak szurkolhatunk

Világpremier lesz a Margitszigeten

Augusztus 28-án a világon először lehet látni a szenzációs multimédiás cirkusz-showt: a The Freaks "NOVA – Visionaire’s World” című látványos produkcióját. A Brit GOT TALENT-ből ismert világszínvonalú művészek, akrobaták, zsonglőrök, zenészek és táncosok egy olyan multimédiás produkciót mutatnak be a Margitszigeten, ahol a lenyűgöző akrobatika vizuális illúziókkal és LED-animációkkal párosul. További információk itt olvashatók ezzel kapcsolatban.

Egy augusztus 28-ai napon hangzott el a "Van egy álmom…" kezdetű beszéd

61 évvel ezelőtt Martin Luther King, Jr. polgárjogi harcos, az afroamerikai polgárjogi mozgalom egyik vezető személyisége tartotta a beszédet a Washingtoni Menetelés során. A beszéd Kinget a történelem egyik legnagyobb szónokává emelte.

28 éve vált el Károly király Diana hercegnétől

Az akkor még csak hercegi rangot viselő Károly és Lady Diana Spencer 1996-ban ezen a napon váltak el, de már 1992. december 9-én szétköltöztek.

Ismét négy helyen lesz váradás a fővárosban

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)

09:00-15:00 óra között a Magyar Vöröskereszt Székházában (1051. Budapest, Arany J. u. 31.)

10:00-15:00 óra között az R70 Irodaházban (1078. Budapest, Rákóczi út. 70-72.)

12:00-17:30 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

Ilyen lesz ma az idő

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint ma is sok napsütés, igazi strandidő valószínű. A délutáni gomolyokból csak elvétve fordul elő frissítő csapadék. A hajnali 20 fokot követően napközben marad a 35 fokos forróság.