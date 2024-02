Február 22-e a magyar parasport napja – Különleges kiadvány jár a mai Nemzeti Sporthoz

Immáron hetedik éve, hogy február 22-én tartják hazánkban a magyar parasport napját, melynek első számú célja, hogy minél többen megismerhessék a magyarországi parasportot, a parasportokat és természetesen magukat a parasportolókat. Az eseményhez iskolák, óvodák, illetve egyesületek és klubok sokasága csatlakozott. Mint minden eddigi ilyen napnak, a 2024-esnek is van két nagykövete, méghozzá a paralimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó Konkoly Zsófia, illetve a világ- és Európa-bajnok úszó, Rasovszky Kristóf.

Konkoly Zsófia a magyar parasport napja egyik idei nagykövete Fotó: Máté Krisztián

A rendezvényt kiegészíti a legnagyobb hazai sportújság különleges kiadványa, melyből mindent megtudhatsz a hazai parasport történetéről, működéséről, a legnagyobb sztárjairól, illetve arról, hogy miről is szól még a magyar parasport napja. Ehhez csak a szokásos napi rutinnak megfelelően a Nemzeti Sportot kell megvenned, amihez stílusosan február 22-én egy eddig sosem látott mellékletet is párosítottak, melynek címe: Hajrá, Magyarok! A színes, látványos sajtótermék Magyarország kormányának a támogatásával készült el és betekintést enged a parasport kulisszái mögé.

Minden egy könyvben a hazai parasportról Fotó: Bors

Most itt a lehetőség, hogy mindent megtudj a hazai parasport csaknem százéves történetéről, azokról a magyar világ- és Európa-bajnok parasportolókról, akik már százhatvan érmet szereztek az eddigi paralimpiákon. Egy helyen elolvashatsz mindent a múlt, a jelen és a jövő bajnokairól. Betekintést nyerhetsz a tokiói paralimpia bajnokainak karrierjébe, választ kapsz arra, hogyan és miért kezdtek el sportolni és hogyan jutottak el odáig, hogy évekkel később a dobogó legfelső fokán a nemzeti himnuszunkat játszották el a tiszteletükre. Számos információt tartalmaz a kiadvány arról a folyamatról, ami 2010 után elindult hazánkban és ami nemcsak a fogyatékkal élő személyeknek biztosít kiemelt támogatást, de a fogyatékkal élő sportolóknak és az őket felkészítő edzőknek is. Most először feltárul az a rendszer, aminek következményeként egyre több hazai egyesületben indult paraszakosztály és egyre növekszik a parasportolók száma országszerte.

A kiadvány ITT is elolvashatod magyar nyelven, ITT pedig az angol nyelvű verziót találod.

A magyar parasport napjáról Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója is megemlékezett.

„A mai nap lehetőséget ad számunkra, hogy elismerjük és támogassuk a parasportolókat, valamint felhívjuk a figyelmet a parasport fontosságára és értékére a társadalomban. Magyarország kormányának támogatásával megjelent egy, a magyar parasportot népszerűsítő »Hajrá, Magyarok! – Fejlődés, teljesítmény és inspiráció« füzet is. Magyarország kormányának köszönhetően a Magyar Paralimpiai Bizottság versenyein mára közel 20 000 fogyatékossággal élő sportoló több mint száz versenyszámban mérheti össze tudását. Hajrá, Magyarország! Hajrá, Magyarok!” – írta bejegyzésében.