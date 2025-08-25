Orbán Viktor édesapja Hatvanpusztáról: Nem gondoltam, hogy a fiamat támadják emiatt

A semmi közepén állt a hatvanpusztai gazdaság, ami a rendszerváltás után meglehetősen lepusztult. Dolgozott itt hajdan Orbán Viktor miniszterelnök diákmunkásként, az apja, Orbán Győző, de még annak édesapja is. Hatvanpuszta most politikai támadások kereszttüzébe került – azt, hogy mi az igazság, Orbán Győző mondta el a Borsnak adott interjújában.

Orbán Győző feleségével és miniszterelnök fiával

Miért vállalta ezt az interjút?

Közelednek a választások, és a legidősebb fiamat, aki miniszterelnök, rajtam keresztül támadják igaztalanul. Ezért.

Miért éppen minket választott? Biztosan sokan mások is megkeresték.

A fiam azt tanácsolta, hogy külföldről fizetett újságíróknak és lapjaiknak ne adjak interjút. Azok csak propagandára használnák. Maguk magyarok, nem?

Erről biztosíthatom. De inkább hadd kérdezzem Hatvanpusztáról, ami a hírekben lassan nagyobbra nő, mint Versailles. Zebrák, kacsaláb…

Hatvanpuszta egy gazdaság. A semmi közepén, mint a neve is mutatja. A Habsburgok egyik mintagazdasága volt. Ez volt a kostelep, néhány kilométerre van Bányavölgy, ami a disznótelepük volt, aztán Göböljáráson egy másik telep, és Máriavölgyön a marhatelep, ahol ma a golfklub működik.

„12 unokám és 7 dédunokám van. Eddig.”

Mi történt vele 1945 után?

Államosították. Az állami gazdaság telephelye lett. Apám is, és én is dolgoztunk ott, sőt, a fiam is, nyári diákmunkában. Nagyon sok emlék fűz ide, mondhatni a fél életem, biztos ezért lett a szívügyem. A rendszerváltás után tönkrement, lerohadt. Szomorú történet. Végül megvásároltam. Vigasztalan állapotok uralkodtak, majdnem romokban minden. Lassan tíz éve dolgozom rajta, hogy helyrehozzam.

Miért volt ez ennyire fontos Önnek? Nem számított arra, hogy ezért a fiát támadják majd?

Mezőgazdasági üzemmérnök vagyok a képzettségem szerint. Ez itt a mi vidékünk. Alcsúton és Felcsúton is laktunk, mielőtt Fehérvárra költöztünk. Itt voltunk fiatalok, itt kezdtünk önálló életet, ide született a három gyerekünk is. Szeretem ezt a helyet meg az itt élőket is. Hosszú éveken át itt éltem és dolgoztam… Nehezemre esett látni, hogy minden tönkremegy, lepusztul, senki sem törődik vele. Meg sem fordult a fejemben, hogy ezért majd a fiamat ütik.