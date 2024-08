„Olyan, mintha a veséim mágnesként húznának össze minket” – veséjével mentette meg férje életét Gabi

A család igyekszik bepótolni mindent, amire nem volt lehetőségük az elmúlt években Fotó: B.S.

Gabi és Andris eddig is odáig voltak egymásért és imádták minden egyes percét az együtt töltött időnek, de most már fizikailag is nehezen viselik egymás hiányát.

Kicsit olyan, mintha a veséim mágnesként húznának minket össze. Akkor vagyunk jól, ha egymás közelében lehetünk

— zárja nevetve az édesanya. A házaspár most azon dolgozik, hogy kibővítsék bokodi családi otthonukat, hogy mindenkinek lehessen saját élettere, majd belevetik magukat az élmények hajszolásába, hiszen az elmúlt években ezekből igen kevés jutott nekik.