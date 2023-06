Az esküvőmön ismerkedtem meg a későbbi vőlegényemmel: most egy vesém hiányzik

Az általában nem meglepő, hogy a nő találkozik élete szerelmével az esküvőjén. Kerry Swinton esetében azonban igencsak meglepő csavart fedezhetünk fel a történetben, ugyanis bár valóban találkozott élete szerelmével, az ugyanakkor nem a vőlegény volt. Bár az esküvő normális mederben zajlott: a menyasszony besétált a terembe, kimondta a boldogító igent, elcsattant az első házas csók, később azonban elváltak, majd hozzáment a vőlegény egy barátjához, akivel az esküvőn ismerkedett meg. Mostanra már egy veséje is hiányzik.

Kerry Swinton nagyon boldog új férjével

A sorsfordító esküvő 2011-ben történt, és hosszú ideig éltek boldog házasságban. Kerry azonban egy idő után úgy érezte, több időt kellene saját magára fordítania, és építenie kellene karrierjét. Eldöntötte tehát, hogy – dacára, hogy 10 éves Annabelle kislányukat közösen nevelték – innentől a zongorázást helyezi az első helyre, így 2015-ben beadta a válókeresetet.

Hamarosan ki is mondták a válást, és minden erejével zenei karrierjére fókuszált. Szeretett volna olcsón beszerezni egy új zongorát, így bukkant a Facebookon keresztül egy szép használt darabra. Megvásárolta hát, ahhoz azonban szakembert kellett felbérelnie, hogy az otthonába lehessen szállítani. Ekkor teljesen véletlenül azt a férfit kereste fel, aki a volt férje egyik barátja, és aki az esküvőjén is ott volt.

Mark kiszállította a zongorát hamarosan pedig virágokkal és kedves üzenetekkel kezdte elhalmozni a gyönyörű nőt. Rögtön fellobbant közöttük a szerelem, így hamarosan össze is bútoroztak. Hamarosan azonban rossz hír érkezett a családba. Mark veseelégtelenséggel küzdött. Gyakori betegség ez a családjukban: apja és nagyapja is ebben szenvedett, 60 százalékos működésről pedig 6 százalékos működésre csökkent. Mivel szülei már meghaltak, Kerry úgy döntött, ő maga lesz a donor. Hamarosan alá is írták a papírokat, és Kerry odaadta egyik veséjét élete szerelmének.

Soha nem gondoltam volna, hogy az esküvőmön megismert egyik férfi lesz számomra a tökéletes partner. Akkor csak azt gondoltam róla, hogy kedves fickó, de nem gondoltam volna, hogy ő lesz életem szerelme, aki az egyik szervemmel él

– nevetett Kerry, amiről a The Sun számolt be.