Már most eldőlt, fehér lesz-e az idei karácsony

A továbbra is tomboló trópusi hőségből már mindenkinek totálisan elege van, ám egyelőre még nem tágít a meleg. Pedig, ha az ember az őszi hónapokra gondol, akkor minden, ami eszébe jut egy kényelmes fotel, egy meleg pokróc és a levegőben terjengő sült tök illata, miközben az ablakon kilesve kint színes faleveleket sodor a szél. A fantázia ilyenkor különösen messze képes szárnyalni és pillanatokon belül a közelgő ünnepekre tereli az ember figyelmét, ami nem is baj, hiszen érdemes már ősszel megtervezni a téli programokat.

Már lehet látni, hogy milyen időjárást tartogat a tél Fotó: pexels.com

Jó-jó, de mégis milyen programot szervezzünk télre mikor még azt sem tudjuk hol, mikor és mennyi hó várható? Nyugi, idén nem kell nagyon túlizgulni a szervezést, mert az időjárás-előrejelző modell szerint az átlagosnál enyhébb és szárazabb tél vár egész Európára, ráadásul nagyobb mennyiségű hóra maximum a skandináv országokban lehet számítani. Vagyis minden jel arra utal, hogy idén is elmarad a fehér karácsony, ugyanis ECMWF európai előrejelző modell szerint hazánk is azon régiók között van, amelyben a szokottnál is melegebb, szárazabb és hómentes lesz a tél időjárása, mely az éghajlati változásoknak tudható be. Az előrejelzés szerint, ha lesz is a kontinens több pontján csapadék, szinte biztosan nem hó formájában. Persze a tél végleges időjárását befolyásolhatják más időjárási tényezők is, így reménykedni még szabad, de azért fogadásokat ne most köss a fehér karácsonyt illetően. Nemcsak a tudomány ígér enyhe telet, de a népi megfigyelés szerint is elmarad idén a nagy hideg. A népi hiedelem úgy tartja, ha a gólyák hamar útra kelnek, hideg lesz a tél, azonban ha a szokott időben kezdik meg a vonulást, enyhe télre lehet számítani. Mivel a gólyák rendes időben, augusztus

20-a körül keltek útra, szinte biztos, hogy fekete lesz a karácsony.