Házra zuhant a sétarepülő, óriási terület égett Óbudán

Sokáig titkolni próbálta a korábbi rendszer, mégis fény derült arra a tragikus repülőgép szerencsétlenségre, amelyben harmincan vesztették életüket Zuglóban. 1961. augusztus 6-án végzetes útjára indult Ferihegyről egy sétarepülő, amelynek fedélzetén jóval többen tartózkodtak, mint lehetett volna. Kiderült, az utastérben többen álltak, akiknek pedig jutott ülőhely, nem voltak bekötve. A pilótafülkében is tömegnyomor volt, a MALÉV személyzetén kívül még néhány civil jó barát is kíváncsiskodott. A repülőgép végül lezuhant a Róna utcában, ahol több halálos áldozatot is szedett. Ha kíváncsi vagy a részletekre és a korabeli képekre, nézd meg a Metropol korábbi cikkét!

A Róna utca 224-ben álló épület ma is áll és őrzi a tragédia emlékét (Fotó: Metropol)

Óriási terület égett ki Óbudán, a Táborhegyi parknál. A Metropol a helyszínen járt. Kiderült, hogy a helyiek úgy gondolják: szándékosan gyújtotta fel valaki az erdőt, miután az egyik fán használt gyufákat találtak. A parknál egymásnak feszültek az indulatok. Ennek részleteiről ITT olvashatsz.

A tűzoltók időben megfékezték a tüzet, ami így nem terjedt tovább a lakóövezet felé (Fotó: Bánkúti Sándor)

Lassan elér bennünket az a durva hőhullám, amelyre a WHO figyelmeztetett. A szervezet szerint folytatódik a júliusban már megtapasztalt pokoli hőség, így jobb, ha odafigyelünk magunkra. Az európai adatok ugyanis azt támasztják alá, hogy enneka hőhullámnak a negatív hatásai egyre több ember szervezetére kedvezőtlenül hatnak, sőt, a halálesetek száma is drasztikusan nő. A szakemberek úgy vélik, a hat WHO-régiója közül az európai melegszik a legerőteljesebben, a világátlagnál kétszer gyorsabban. A témában további részleteket ITT találsz.

Jön az újabb tartós hőhullám Fotó: Pixabay / Pexels (illusztráció)

A budai Lockban rendezett „privát Tisza partyt” Magyar Péter. A fővárosi alvilághoz köthető luxus szórakozóhelyre csak úgy nem lehetett bemenni, vaskos „támogatói” díjat kellett kiperkálni a résztvevőknek. Nem véletlen, hogy a klub az exkluzív és „speciális” szolgáltatásairól híres. Magyar Péter méregdrága bulikájának részleteiről korábbi cikkünkben olvashatsz.

A kétes hírű hely az Uszikov család tulajdonába került, a képen Uszikov Alex, alias Turek (Fotó: Rendőrség)

Cseuz László 80 éves nyugdíjasként biciklizett el Szentesről az olimpiának helyet adó Párizsba. Az egykori testnevelő tanár suhancokat megszégyenítő módon, csupán 16 nap alatt tette meg a 2 ezer kilométeres utat. Nem az első vállalását teljesítette a férfi, eddig 8 olimpián volt jelen hasonló módon. Legnagyobb bánata, hogy a tokiói nem jössz össze neki, mivel a koronavírus-járvány közbeszólt, helyette viszont itthon tekert le 7 ezer kilométert. A részleteket ITT találod!