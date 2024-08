„Elsírtam magam Párizsban” – Cseuz László 80 évesen elbiciklizett az olimpiára

Úszni járok, mint korábban is jártam rendszeresen és kerékpározni is fogok, még akkor is, ha már nagyobb távolságra nem megyek. A sportolást nem akarom abbahagyni, valamit csinálnom kell mindig. Van szobakerékpárom is, ha hóvihar van vagy zivatar, akkor is tudok azért sportolni. A lustálkodás nem az én világom