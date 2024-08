„Hamarosan elérhetjük az örök életet” – állítja a szakértő

Egy brit származású professzor, Sam Parnia szerint közel jár a tudomány fejlődése ahhoz, hogy elérjük az örök élet titkát. A New York-i Egyetem orvosi karának professzora szerint az emberi agy még napokkal a test halála után is megmenthető, és a halál hamarosan nem egy visszafordíthatatlan állapottá, hanem csak egy „sérülési folyamattá” válik, amelyet leküzdhetünk. Az orvos ugyanis olyan kutatásokban vett részt, amelyek bizonyították, hogy az agy még 48 órával a klinikai halál beállta után is aktivitás jeleit mutatta.

Legyőzhető lesz a halál néhány éven belül, állítja a szakértő /Fotó: unsplash.com

A neves professzor a DailyStarnak fejtette ki nem mindennapi véleményét:

Kétségeim sincsenek afelől, hogy a jövőben rutinműtétté fog válni az emberek visszahozása a halálból. Ahogy a jövőbe nézek, izgatottan látom magam előtt, hogy olyan emberek, akiket korábban már eltemettek volna, visszatérnek az élők közé. Ez most furcsán hangozhat, de néhány száz éve azt se gondoltuk, hogy repülni tudnánk, napjainkban pedig már az űrt is meghódítottuk

– kezdte beszámolóját Sam Parnia a lapnak, majd hozzátette:

Amit a halálról gondolunk, az alapvetően rossz. Szerintem a halál nem a vég, hanem egy visszafordítható állapot. Ez nem csak egy álom, ez a valóság.

Ezt azzal támasztotta alá a professzor, hogy elárulta, hogy a New York-i Egyetem orvosi karán a kutatólaboratóriumban felfedezték, hogy az agysejtek egy elhunyt halála után 48 órával is teljes funkciójukat megtartották, ehhez csupán arra volt szükség, hogy lefagyasszák a holttestet, hogy a szervek épek maradjanak.

Ez egy hatalmas áttörés, már csak arra kell rájönnie az orvostudománynak, hogy hogyan hasznosítsa ezt a tudást

– zárta sorait a szakértő.