A Margit híd kerékpársávjára ráfér az új burkolat Fotó: Markovics Gábor

A Margit körúton is folytatják az útfelújítást

Augusztus 5-e hétfőtől nagy felületű aszfaltozást végez a Budapest Közút a Margit körúton a Margit híd budai hídfője és a Török utca között a Széll Kálmán tér felé vezető irányban. A kivitelezés ideje alatt forgalomkorlátozásra kell készülni. Az aszfaltmarást követően mintegy 1200 négyzetméteren két rétegben újul meg a burkolat a Margit körúton. Az aszfaltozásra két ütemben kerül sor: augusztus 5-től a házak felőli szélső sáv lesz zárva a budai hídfőtől a Török utcáig, illetve a Frankel Leó úti kereszteződés után a középső sáv is a Török utcáig. A munkaterület mellett egy forgalmi sáv lesz csak használható. A sávzárás miatt elsősorban csúcsidőszakokban a korábbinál is nagyobb torlódás várható a hídon, ezért más útvonal választását javasolják. A munkavégzés várhatóan két hétig fog tartani.

A Sziget fesztivál miatt itt lehet fennakadásra számítani

Augusztus 7., szerda és 12., hétfő között rendezik meg a Sziget Fesztivált a fővárosban, a rendezvénynek az elmúlt évekhez hasonlóan idén is az Óbudai-sziget ad otthont. A rendezvény miatt lezárják augusztus 15-én, csütörtökön 20 óráig a Budai alsó rakpart északi szakaszát a Mozaik utca és a bevásárlóközpont parkolója között. (Az Óbudai-szigetet már korábban lezárták.) A fesztiválhelyszín környékén – különösen a Mozaik utcánál – jelentősen megváltozik a forgalmi rend, illetve a megszokottnál jóval több gyalogosra kell számítani. Augusztus 5., hétfő és 13., kedd között naponta 13 órától hajnali 3 óráig időszakosan lezárják a Budai alsó rakpartot a Mozaik utca és a Margit híd között, továbbá a Mozaik utcát is. A fesztivál ideje alatt a Szentendrei úton a délutáni és az esti órákban a szokottnál jóval erősebb forgalom várható. A rendezvény miatt a 226-os autóbusz is rövidített útvonalon, a Nyugati pályaudvar és Aquincum között közlekedik. Augusztus 15-ig pedig a H5-ös HÉV egész éjszaka közlekedik a Batthyány tér és Aquincum között - írja a BKK.