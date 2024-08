Pontosan 55 éve kezdődött meg minden idők legfontosabb fesztiválja

Paul Simon koncertje a Central Parkban

1991. augusztus 15-én, pontosan 33 éve Paul Simon a „Born at the Right Time” turnéja részeként, élő zenekaros, ingyenes koncertet adott a New York-i Central Parkban. A fellépés áttekintést nyújtott a tucatnyi Grammy-díjjal rendelkező énekes két legutóbbi albumáról, valamint bőségesen merített korábbi albumaiból. A koncert hasonló volt a 10 évvel az előtti Simon és Garfunkel -féle "The Concert in Central Park" fellépéséhez. A napjainkban is aktív zenész, Paul Simon koncertjét egyes becslések szerint mintegy 750 ezren hallgatták a helyszínen a Central Parkban, míg az HBO televíziós hálózatának köszönhetően milliók nézték a televízió előtt.

Százezrek követték figyelemmel Paul Simon koncertjét 1991-ben a Central Parkban, New Yorkban. Fotó: AFP

55 éve kezdődött a woodstocki rockfesztivál

Ezen a napon, 1969. augusztus 15-én kezdődött el 55 éve a legendássá vált woodstocki rockfesztivál. A világ eddigi legnagyobb rockfesztiválja a "Woodstock Music and Art Fair" egy nemzetközi és ingyenes rendezvény volt, ami az open-air mozgalom csúcspontját is jelentette White Lake-ben, New York államban az Egyesült Államokban. Olyan világhírű sztárok léptek fel, mint Jimi Hendrix, Janis Joplin és Joe Cocker. Az esős hétvégén, a szabad ég alatt harminckét előadó és zenekar lépett fel mintegy 500 000 néző előtt. A hatalmas tömeg kétségbe ejtette a hatóságokat, de semmilyen botrány vagy rendzavarás nem történt, ami annak is köszönhető, hogy a kábítószer-árusítást is engedélyezték.

Woodstock neve egybeforrt a fesztiválozással Fotó: AFP

Ma van Nagyboldogasszony napja

Nagyboldogasszony a Boldogságos Szűz Mária neve a katolikus magyarok ajkán, a Nagyasszony változata. A Nagyboldogasszony szóban a nagy Mária föltámadására és megdicsőülésére utal. Mária halálának, illetve mennybevitelének ünnepe. Az ősegyházig, azaz több, mint 1624 évre visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó édesanyjának, Máriának a holttestét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem röviddel halála után föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe. Ezt a népi hiedelemben is évszázadokon át öröklődő nézetet XII. Pius pápa 1951-ben emelte dogmai rangra. Ezzel elismerte a szakrális folklórhagyomány élőszavas tanúságtételét is.