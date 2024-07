Elképesztő: nem fogod elhinni, hova menekült a férfi a fővárosi kánikulában – Fotó

Már hetek óta tart a brutális hőség, melyben szerdáról csütörtökre (július 18.) csupán néhány fokot esett a hőmérséklet. Nem csoda, ha mindenki azon fáradozik, hogy lehűtse magát, de ez talán mégiscsak túlzás. Olyan helyen kapták lencsevégre a pancsoló férfit, ahol eddig valószínűleg keveseket.

Nem hiszed el, hol és hogyan hűsítette le magát a férfi Fotó: Scenic Depictions of Slavic Life

A Szent Gellért téri fürdőt választotta a hűsöléshez, de annak is egy egészen különleges részét. Úgy is mondhatjuk, hogy a tér rossz oldalára ment, mivel nem bent, hanem a kint, a téren található szökőkútban találta meg a maga számítását. Az esetről készült képet az egyik, több mint félmillió követővel rendelkező, angol nyelvű csoportban is megosztották, ahol záporoztak a kommentek.

A sokak által ismert, „Ezek a mieink!” felkiáltások és mémek megjelenése csak a kezdet volt. Jöttek a többnyire angolul kommentelt „Fürdő kilátással!” és egyéb, hasonló megjegyzések. Mivel egy angol nyelvű csoportról van szó, egyesek „szláv módiként” emlegették a szokatlan fürdőzést, nem tudva, hogy nemzetünk nem szláv eredetű.

Lényegében a Szent Gellért téren van, csak nem figyelte, hogy a fürdő a másik oldalon van

– fogalmazott egy hozzászóló, míg egy másik a higiéniai oldalról közelítette az esetet:

„Napolaj helyett kb. két liter fertőtlenítőt kennék magamra, mielőtt megfürödnék egy ilyen helyen.”

Senki: Magyarország nem szláv ország. Magyarok: Fogd meg a söröm

– fejtette ki egy másik kommentelő.

A fent látható, július 17-én, szerdán közzétett képnél azt sajnos nem közölték, hogy pontosan mikor készült, de a Scenic Depictions of Slavic Life elnevezésű Facebook-csoportban így is több százak napját dobta fel csupán az első pár órában.