Nem hiszed el milyen idő vár rád a hétvégén: ezt még a hőmérők is megemlegetik

Az elmúlt néhány napban végre fellélegezhettünk a régóta tartó kánikula után, amiben többször 40 fok fölé is kúszott a hőmérő higanyszála. Már az éjszakák is kellemesen hűvösek voltak, így végre át lehetett szellőztetni a lakást. Ennek most vége. Szombattól újra berobban a kánikula.

Fotó: KISS ANNAMARIE/ Hajdú-Bihari Napló

A koponyeg.hu prognózisa szerint július 26-án, vagyis pénteken nem igazán látunk majd felhőket az égen és a nappali csúcshőmérséklet eléri már a 31 fokot. Szombaton azután újra berobban az afrikai hőség hazánkba, ekkor már 36 fok várható az ország több pontján. Ez persze a vízparton nyaralók számára örömhír, hiszen a vízben lubickoláshoz nagyon kellemes ez a hőmérséklet. Vasárnapra tovább fokozódik a hőség. Már éjszaka sem lesz hűvösebb 21 foknál, napközben pedig a csúcshőmérséklet elérheti, vagy akár meg is haladhatja a 38 fokot. A hirtelen melegedés rossz hatással lehet a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőkre, sőt az arra érzékenyeknél fejfájás és vérnyomás-ingadozás is előfordulhat, így az orvosok azt tanácsolják, hogy az időjárás változásaira érzékeny emberek ilyenkor alkohol helyett inkább vizet fogyasszanak és táplálékukban szerepeljen sok gyümölcs és zöldségféle is. Erős lesz az UV-sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.

Akiknek már nagyon elegük van a forróságból, azok a jövő héten kicsit fellélegezhetnek, hiszen egy hidegfront érkezése miatt hétfőtől péntekig nagyjából 32-33 fokos meleg várható, ám a mostani előrejelzések szerint augusztus 3-tól újra berobban a 35-36 fokos kánikula, így a vízparti nyaralást tervezők számára kiváló lehet augusztus első hete.