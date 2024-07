Egymást követik a látványosabbnál látványosabb jelenségek az égbolton

A nyári estékre jellemző, hogy az átlagosnál jóval több égi jelenséget figyelhetünk meg. A most következő néhány napban ráadásul egymást követi több olyan érdekesség, melyek miatt érdemes lesz a szabadban tölteni az estéket. Mutatjuk, hogy pontosan mikor és miért.

Több egymást követő este is érdemes a szabad ég alá menned Képünk illusztráció/Fotó: Pexels

Július 22-én hétfőn este csillagátvonulás történik a Hold mögött. A keleti égbolton a Castra csillag fog áthaladni látszólag a Hold korongja mögött. A 23 óra 14 perckor kezdődő látványosság 23 óra 53 percig lesz megfigyelhető. A jelenség érdekessége, hogy a Castra sötét, holdfénymentes égen szabad szemmel is látható csillag, de ennél a holdfázisnál egy kisebb távcsővel kell megtalálni a Hold közelében.

A hét második napján egy üstökösnek örülhetnek a hobbi csillagászok. Július 23-án kedden a 123/Olbers üstökös jelenik majd meg az égbolton, melyet a Hold fénye sem zavar majd abban, hogy észlelhessük. A jelenséget az északnyugati égbolt felé érdemes keresni, 22 óra körül, egy egyszerű kézi távcsővel.

Talán az egyik legszebb látvány, amikor két fényes égitest együtt kel fel a keleti horizonton. Július 24-én szerdán a Szaturnusz és a Hold égi tánca lesz látható egy 22 óra 17 perckor megfigyelhető együttállásban. A gyűrűs bolygó meglehetősen közel lesz látható a Holdhoz, mely 85 százalékos fényében pompázik majd.

Ezekre a csillagjegyekre hathat mindez

Az egymás után három napon át is megfigyelhető égi jelenségek egyes csillagjegyekre is hatással lehetnek. Nem is beszélve arról, hogy hétfőn a Nap az Oroszlán jegyébe lép és megkezdődik az Oroszlán hava. A kellemetlen pillanatok mellett számos kedvező lehetőséget is jeleznek a bolygók a héten.

A Kos csillagjegyűek számára a hétfő kifejezetten előnyös lehet. Az esetleges nehézségeken a játékosság és a kreativitás segíti majd át a jegy szülöttjét. A Bika számára a hétfő és a kedd is feszült, éppen ezért ne ekkor szálljanak szembe a főnökeikkel. Oroszlánként örülhetünk, mivel ez a mi hónapunk lesz. Az esetleges konfliktusokkal ugyanakkor hétfőn és kedden is érdemes vigyázni.