„Többen azonnal hívtuk a mentőt” – Rendőrt gázoltak a Haller utcánál: egy ország szurkol a sérültnek

Fülsüketítő csattanásra és kiabálásra lettek figyelmesek a járókelők tegnap, július 24-én délután a IX. kerületi Haller utcánál. Egy parkolóból szabálytalanul kikanyarodó autós ugyanis elgázolta az ott biztosítási munkálatokat ellátó motoros rendőrt, Pollák Bence főtörzsőrmestert.

Bence több métert zuhant az ütközés után – Fotó: Metropol

A motoros rendőr lerepült a gépről, majd többméteres zuhanás után a földre esett, a motor pedig felborult. A helyszín azonnal felbolydult: a balesetet okozó kocsi hatalmasat fékezett, emberek tömege rohant oda segíteni. Lapunk úgy tudja, hogy a segítők között több orvos is volt, akik a közelből szaladtak oda Bencéhez. A főtörzsőrmesterhez pillanaton belül kiérkeztek a mentők is, akiket az az autós hívott az elsők között, aki mögött a baleset történt:

Egy csattanást hallottam a hátam mögött, és megfordulva már csak azt láttam, hogy a motoros rendőr a földre zuhan. Többen azonnal hívtuk a mentőket. Imádkozom a mielőbbi felépüléséért

– írta a balesetről szóló hír alá az eset szemtanúja.

Először orvosok rohantak oda segíteni – Fotó: Metropol

A történtek után ezrével érkeztek az aggódó kérdések, és a sérült rendőrért izgultak az emberek, így a Budapesti Rendőr-főkapitányság megnyugtatta őket: Bence súlyosan megsérült ugyan, de meg fog gyógyulni:

Most beszéltünk Bencével, és a körülményekhez képest jól van! A balesetet látva összerándult a gyomrunk, mert a szemtanúk elmondása alapján Bence több métert repült, miután elütötte egy szabálytalan autós. Sajnos Bencének a sérülése súlyos, több bordája eltört, de fel fog épülni!

– írta a BRFK. Hozzátették, hogy a kórházban tolonganak a motoros rendőrök, akik egymást váltják kollégájuk betegágya mellett:

– Mint ilyenkor, a kórház most is tele van a többi motoros rendőrrel és Bence parancsnokaival. Itt is szeretnénk köszönetet mondani azoknak a – szabadidejüket töltő - orvosoknak, akik a balesetet látva azonnal Bencéhez rohantak, és végig szakszerűen ellátták őt a mentők kiérkezéséig! Nagyon hálásak vagyunk Nekik a segítségért! – tették hozzá.

Bence súlyos állapotban van, de fel fog gyógyulni – Fotó: BRFK / Facebook

A sérült rendőrnek elsőként a mentők kívántak jobbulást:

Mielőbbi jobbulást és gyors felépülést kívánunk!

– írták. Hozzá még ezrek csatlakoztak, mostanra pedig több ezer ember biztosította Bencét az együttérzéséről és küldte el jókívánságait.