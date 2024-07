Félmilliós jutalmat ad Döme az őt meglopó tolvajok megtalálójának - Fotó

Még most is alig hiszi el a 22 éves férfi, hogy ez pont vele történt meg. Egy tolvajbanda áldozatává vált a fővárosi fiatal.. Döme július 19-én parkolta le csúcskategóriás Mercédeszét az öccse otthonának közelében, Gyálon. Nyugodt szívvel ment el a hétvégére a szüleihez, hiszen egy félre eső, néptelen utcában hagyta az autóját, legalább is ő így gondolta, mert egy tolvajbanda szemelte ki a járművét.

A vandál tolvajok mind a négy kereket leszerelték a Mercédeszről / Fotó: Gatot Adri /Shutterstock

„Tíz percig ültek benne”

A szállítmányozással foglalkozó férfi 17 éves kora óta dolgozott az álomautójáért. Azonban nem sokáig őrülhetett neki. Kímélni szerette volna a Mercédeszt, ezért nem vezetett el vele a szüleihez Örkényre, helyette Gyálon hagyta. Azt hitte biztonságban lesz, hiszen csak két napra hagyta magára az autóját. Váratlanul az egyik rokona riasztotta telefonon. „Felhívott, hogy baj van, azonnal menjek” – kezdte el mesélni Döme, aki amint ezt meghallotta, rohant vissza Gyálra a Mercédeszhez. Amikor odaért, elfehéredett a döbbenettől.

Tolvajok leszerelték az autóm kerekeit, még a csavarokat is elvitték!

- panaszolta a férfi, aki rögtön riasztotta a rendőrséget. A hatóságok helyszíneltek, de nem találtak nyomot, mégis ki tehette.

Döme szerint egy banda pécézte ki az autóját. Kültéri kamerafelvételen nézte meg, mit műveltek a járművével. Ezen látszik, ahogy egy szürke kombi autó leparkol a Mercédesz mellett, vár egy rövid ideig, utána többen is kiszállnak belőle.

Az autót téglákkal támasztották meg, hogy le tudják szerelni a kerekeit / Fotó: Metropol olvasó

„Tíz percig ültek az autójukban, majd 3-4 ember kiszállt belőle és elkezdték körbesétálni a Mercédeszem. Egyszer csak nekiálltak az autómat szétszerelni. Öt perc alatt minden kereket leszereltek!” - folytatta Döme, aki szerint szerint nemcsak az egész helyzet, de a felvétel is furcsa.

Különös, mert a felvételből pont az tíz perc hiányzik, amin látszódik a lopás – pedig a kamera egy az egybe felvette az autómat. Én ezt nem értem…

- mondta elkeseredetten.

„A tolvajokhoz szóltam”

Döme szerint két napig figyelhették az autóját, mire a tolvajbanda lecsapott rá. Perceken múlhatott, hogy nem buktak le: ha hamarabb jár arra valaki, pont rajta kapta volna őket. „Nagyon dühös vagyok, hatalmas anyagi kárt okoztak nekem! Ez volt az álmaim autója, igényesen felújítottam” – húzta alá a férfi.