Utassal együtt loptak kocsit, hűtőből teleportált volna haza a drogos - megvannak az év legpancserebb bűnözői

Ez az év sem telt el brutális bűnesetek nélkül, amelyek sokkolták és letaglózták az országot. Azonban ugyanígy nem voltunk híján pancser bűnözőknek sem, akik viszont fejcsóválásra késztették, vagy éppen megnevettették az embereket. Ezeket gyűjtöttük most össze.

Az idei év is tele volt pancserekkel Fotó: Pexels (illusztráció)

Utassal együtt lopták el a kocsit a tinik - április 5.

Alig indult el az április, két kamasz máris az év egyik legmeghökkentőbb bűnügyét produkálta. Egy nő ugyanis míg beugrott egy VIII. kerületi kisboltba, párját a kocsiban hagyta, és a gyújtást is rajta hagyta az autón. Ezt figyelte ki a 14 és 15 éves tini, akik könnyű zsákmányt sejtve bepattantak a kocsiba, és elhajtottak azzal. Akkor lepődtek meg igazán, mikor a meglepett férfi a sokkból felocsúdva előre nem hajolt megérdeklődni tőlük, hogy mit is művelnek. A két srác ugyan magyarázkodott, de hamarosan kiderült az igazság, így a férfi kérte: álljanak meg. Mikor ezt nem tették meg, ő maga húzta be a kéziféket, amitől az autó belerohant egy parkoló kocsiba. A két fiatal még megpróbált egy padláson elrejtőzni, de végül a rendőrök kezei közt kötöttek ki.

Az utassal együtt vitték el az autót Fotó: police.hu

Tujalopásért állt bíróság elé a legénybúcsúk hőse - április 17.

A haverokkal tartott legénybúcsún mulatott áprilisban egy férfi Egerben. A bulin viszont elvesztett egy fogadást, amiért szabad választott csínnyel kellett bűnhődnie. A férfi úgy döntött, hogy a legjobb megoldás az lesz, ha egy korábban kiszemelt balkonból elemeli a tujákat. Ezért leszerelte rendszámát a kocsijáról, és elindult meglovasítani a dísznövényeket. Pechjére azonban a térfigyelő felvette szorgos munkáját, így később nem csak a lopásért, de a rendszám leszerelésért is bűnhődnie kellett.

Fotó: beküldött fotó: Nagy Tamás / Heol

Teleportálni akart a hűtőből a betörő - június 1.

Bár nagy volt a verseny, az év talán legmeghökkentőbb esetét kétség kívül a kiskunfélegyházi K. Dániel produkálta. A férfi városszerte több helyre is betört, azonban érdekes módon nem lopott, csupán a hűtőket forgatta fel. Június 1-én azonban egy pékségbe is betört, ahol szintén felforgatta a boltot, majd beült a hűtőbe, miután kidobálta annak tartalmát. Két perc ácsorgás csalódottan távozott, és ugyanezt eljátszotta egy dohányboltban és egy élelmiszerüzletben is. Később kiderült, mire vágyott: a bedrogozott férfi ugyanis mindegyik frigóról azt hitte, hogy egy portálkapu, amin keresztül hazajuthat. Végül legnagyobb bánatára haza nem, de a rácsok mögé sikerült eljutnia.

K. Dániel hiába ült be a hűtőkbe, nem nyílt meg a portálkapu Fotó: YouTube

Működésképtelen tévével perecelt a térfigyelő előtt - július 11.

Zárt tárolóból lopott el egy nagy értékű biciklit és egy működésképtelen tévét egy férfi Székesfehérváron. Ezután összekötve a kellemest a hasznossal, úgy próbált meg elkerekezni, hogy felpattant a lopott biciklire a tévével a hóna alatt. Ez azonban - úgy tűnik - soknak bizonyult neki, ugyanis egy fordulás után a súly alatt imbolygó férfi hatalmasat perecelt a lopott biciklin, míg a lopott tévé hatalmasat csattant a betonon - vele együtt. Miután feltápászkodott, dühében még a bedöglött tévébe is hatalmasat rúgott. Pedig ekkor még nem is sejtette, hogy az egész cirkuszt egy térfigyelő szeme láttára adta elő, így nem csak a rendőrök, hanem az egész ország megcsodálhatta.

A férfi a lopott tévével borult fel a térfigyelő előtt Fotó: police / YouTube

Filmből tanult autót lopni, végül egy csomó aprót nyert a kocsitolvaj - november 17.

Nagyszabású tervekkel indult kocsit lopni egy 26 éves férfi Karancskeszin. Először a filmekben látott trükkel, a műszerfal szétbarmolásával próbált vezetékekkel trükközni, amikor pedig ez nem sikerült, a lopásról mit sem sejtő sógorát kérte: vontassa el. Ez sem ment zökkenőmentesen, ugyanis kiderült, hogy vontatókötelük sincs. Ekkor sem adta fel a férfi: a kitépett biztonsági övvel próbálták elvonszolni az autót. A művelet csak egy utcahossznyi jött össze, ott végre romba dőlt a terv, így a dühös autótolvaj végül egy marék aprót markolt fel a kocsiból, és azzal távozott. Hamar elfogták, a zsaruknak pedig csak annyit mondott: menni akart az autóval egy "keményet".