„A fiamnak kétszer kellett megszületnie, miután súlyos rendellenességet találtak nála”

A most 14 hónapos Otis kétszer született meg, miután az orvosok súlyos eltérést diagnosztizáltak nála. A szülők sokkot kaptak, amikor a 16 hetes ultrahangvizsgálat során megtudták, hogy gyermekük valószínűleg soha nem tud majd segítség nélkül járni, és az átlagosnál alacsonyabb IQ-val rendelkezik majd.

A kicsi egyelőre szépen fejlődik. (Fotó: unsplash.com)

Az ausztrál házaspár, Jessie és Patricia Backshall nagyon kétségbe esett, amikor babájuknál nyitott gerincet, egy veleszületett rendellenességet állapítottak meg – írja a Mirror. Ez akkor alakul ki, ha a magzati fejlődés során a központi idegrendszert tartalmazó velőcső záródása zavart szenved, a csigolyák nem mindegyike öleli körül a gerincvelőt. A rendellenesség akár a lábak teljes bénulásához, tanulási nehézségekhez, inkontinenciához és súlyos mozgási zavarhoz is vezethet.

A szülők hosszas vívódás után úgy döntöttek, hogy mindent megtesznek fiukért. Sok utánajárás után végül találtak egy orvost, aki vállalta, hogy még a szülés előtt, a méhben megműti a kicsit. A beavatkozás során egy bemetszéssel megnyitották Patricia méhét, ezért is mondják, hogy a kis Otisnak kétszer kellett megszületnie.

Tavaly januárban tehát Otis először „született meg”, három hónappal később pedig ténylegesen is világra jött. A nyitott gerinc miatt fennáll a veszélye, hogy Otisnál vízfejűség alakul ki, ami olyankor fordul elő, ha az agyat körülvevő folyadék elfolyása akadályozott, emiatt felszaporodik. Mindezek következtében agykárosodás is kialakulhat a kicsinél, de a szülők reménykednek a teljes felépülésben. Jó hír számukra, hogy a baba időben kezdett el mászni, bár az orvosok azt mondták, hogy akár egy év is eltelhet, mire járni fog, és ehhez vélhetően segítségre lesz szüksége.

Azt mondták, hogy segítségre lesz szüksége a járáshoz. Sok mindent mondtak nekünk, és Otis szereti ezeket megcáfolni. Tudjuk, hogy a saját idejében fog járni, és tudjuk, hogy minden lépésnél ott leszünk mellette

– nyilatkozták a bizakodó szülők.