Hat tipp: Ezek a leghűsítőbb programok Budapesten!

Ha tartósan felkúszik a hőmérő higany szála 35-40 fokra Budapesten, az embernek még gondolkodni sincs energiája, mit kezdjen magával. Ilyenkor csak azon kattogunk, hol és hogyan hűsölhetnénk, vagy hová bújhatunk el a nap elől. Ezért a Metropol most összegyűjtötte a legnépszerűbb "menekülő-programokat" a hétvégére, a strandoktól a barlangtúrákon át a fagyizásig.

Az extrém meleg velünk marad még júliusban / Fotó: Mate Krisztian

Itthon hivatalosan is meghosszabbították a vörös kód riasztást, a Szahara irányából felénk áramló perzselő hőség egyre több ember szervezetét viseli meg, az erőtlenségről és a kedvetlenségről nem is beszélve. Nehezen koncentrálsz? Nem tudod, mit kezdj magaddal? Hová bújjál a hőség elől, de mégsem akarsz otthon maradni? Nincs veszve semmi, jó híreink vannak, ha Budapest betondzsungelében rekedtél hétvégére. Mutatjuk azokat a legfrissítőbb programokat, amelyek igazi felüdülést hozhatnak a hosszan tartó kánikulában.

Azonnal hűt egy jó kis barlangi séta

Kellemes 12 fok és 100%-os páratartalom jellemző a Szemlő-hegyi és a Pál-völgyi barlangra is / Fotó: Branstetter Sándor

Az egyik legnépszerűbb program ilyenkor a barlangi séta, belépsz és azonnal jobban érzed magad a kinti 38 fok után. Ráadásul élménnyel is feltölt, a csodás látványra egyébként is ritkán fordítunk időt. Budapesten több helyre is mehetünk, szerencsére a fővárosban de környékén is nagy a kínálat.

A két legközelebbi a Kolosy tér fölött megbújó Szemlő-hegyi-barlang, amelyet 2011-ben újítottak fel, és tették részben akadálymentessé. Kizárólag az óránként induló túrák keretében lehet látogatni, és a kombinált jeggyel folytathatjuk a felfedezést a pár utcára lévő Pál-völgyi-barlangban is. A séta mellett, 3D-s kiállításokban is gyönyörködhetünk, gyerekekkel de barátokkal is igazi frissítő program.

Ingyenes vagy fizetős strand a pancsolni vágyóknak

Magától értetődik, hogy a strandolás, a vízközelsége szintén népszerű választás lehet / Fotó: Balogh Zoltán

Budapesten rengeteg strand található, olyan is ahol hideg vizes medence van és úszásra is alkalmas a pancsolás mellett. Ezt a választást csak akkor ajánljuk, ha nincs bajod a tömeggel. A jól bejáratott strandokat mindenki ismeri, azt már viszont kevesebben tudják, hogy az uszodák közül például a Hajósnak és a Komjádinak van szabadtéri medencéje, a termálfürdők közül pedig a Gellértnek és a Lukácsnak is van külső strand része, ahol úszó vagy gyereknek való hideg vizes medencét találsz. A természetes vizek mellett talán kisebb a tömeg, de manapság ez sem garantált. Gyorsan elérhető a dunakeszi vagy gödi szabadstrand, a Domonyvölgyi D-Beach vagy a pócsmegyeri Pázsit Tófürdő is, ahol kellemes, gyakran árnyas, zöldkörnyezetben fújhatod ki magad a hőgutában.