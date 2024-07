Itt pancsolhat játék közben a gyerek: Íme 10+1 budapesti vizes játszótér

A hőségriadónak messze még a vége, a strandokon igen borsos árat kell fizetni a belépőért, a sima játszóterek pedig sokszor nem elég árnyékosak ahhoz, hogy át lehessen vészelni a nyári szünet hátralévő napjait. Alternatívaként mutatunk néhány olyan vizes játszóteret, ahol pancsolhatnak is a kicsik, ráadásul teljesen ingyen!

A vizes játszótereken kedvükre pancsolhatnak is a gyerekek (Fotó: Nagy Gábor / Kisalföld)

Az egyik legkedveltebb: Városligeti Nagyjátszótér

A Városliget közkedvelt játszóterén nyaranta megnyílnak a csapok is, a párásító mellett így óriási sarazásra és pancsolásra is lehetősége nyílik a gyerekeknek. Sok az árnyékos rész és a napvitorla, ráadásul jégkását és fagyit is lehet kapni – írja a minimatine.hu.

Budafokon: a Rózsakerti játszótér

A Rózsakert utca 21. szám alatt sarazós-vizezős játszóteret alakítottak ki napvitorlákkal. A Budafok-Tétényben található játszóteret tavaly augusztusban nyitották meg.

Már Kőbányán is vizezhetnek a gyerekek

A kőbányai Óhegy park játszóterei közül a Dér utcánál találhatót idén adták át. Az egyik a kisebbeknek való játékelemekkel, a másik mászóvárral, vizezős résszel, mini kalandpályával és csúszkapályával várja a gyerekeket. Sőt, egy KRESZ-park is van a helyszínen. További infók itt találhatók a játszóterekről.

A főváros legnagyobb játszótere: a kispesti vizes játszótér

A Kispesten található játszótér még 2018-ban nyílt meg. 9 hatalmas játékelemet használhatnak itt a gyerekek, például minipatakmedrekben kis zsilipekkel terelhetik a vizet, van spriccelő polip, kalózhajó, megmászható világítótorony és elárasztható homokozó is. A Berzsenyi u. 6. szám alatt található játszótéren mosdó és ivókút is rendelkezésre áll.

Újpesten is élvezhetik a gyerekek a vizet

Néhány éve adták át Újpesten a Szilas Pihenőparkot KRESZ és sportpályákkal, rendezett zöld területtel. Itt található egy vizezős játszótér is, ahol kis gátakon keresztül vezethetik a vizet a kőből kialakított csatornákon keresztül a gyerekek. Ide délután érdemes ellátogatni, mert nincs túl sok árnyék.

Megújult a Klauzál téri játszótér

Idén adták át a megújult játszóteret, ahol egészen piciknek egy házikós részt alakítottak ki, de van egy mászóka, több csúszda és forgók is. Emellett egy vizes-homokozós részt is kialakítottak. Nem túl nagy, de egy kis sarazáshoz pont elegendő.