Brutális baleset Balatonfüreden: gazdájával együtt zuhant a mélybe az elszabadult kocsi

Hatalmas csattanásra és ordibálásra lettek figyelmesek a helyi lakók Balatonfüreden, a Tamási Áron utcában, miután egy sofőr nélküli kocsi egyik pillanatról a másikra elkezdett gurulni - egyenesen egy több méter magasan fekvő támfal felé. Úgy tudjuk, hogy a tulajdonos a kocsi közelében volt, így amikor észlelte a bajt, azonnal cselekedett: az autóra vetette magát, és igyekezte megfékezni a többmázsás járgányt.

Az autó elgurult, a tulajdonos megpróbálta megfékezni. Sajnos ez nem sikerült, a férfi az autóval együtt lezuhant Fotó: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság

Ez azonban nem sikerült, és kis híján tragédiával is végződött: a guruló kocsi ugyanis magával rántotta a tulajdonost is, aki az autóval együtt lezuhant a több méter magas falról. A helyszínre azonnal riasztották a mentőket és a tűzoltókat is.

Elgurult egy személygépkocsi, és magával sodorta a tulajdonost is Balatonfüreden, a Tamási Áron utcában. A jármű és a tulajdonosa egy három méter magas támfalról lezuhant

- közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A falról lezuhant kocsi háttal lefelé csapódott a betonba, így autómentőket is hívtak, mert a kocsit csak daruval lehetett kerekeire állítani.

A helyi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a kocsit, az autómentők pedig a járművet szállították el. A mentők a tulajdonost kórházba vitték, mivel bár túlélte az életveszélyes zuhanást, de súlyosan megsérült. Ezt megerősítették a helyi tűzoltók is.

A mentők súlyos sérülésekkel kórházba szállították. A gépjárművet áramtalanítottuk, majd a helyszínre érkező autómentővel a kerekeire állítottuk

- írták a tűzoltóság szakemberei.

Lapunk úgy tudja, hogy a férfi állapota stabil és előreláthatóan fel fog gyógyulni. Információink szerint még a kézifék is be volt húzva az autón, így egyelőre rejtély, hogyan szabadult el. Az eset körülményeit vizsgálják.