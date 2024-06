Mi történt a BKK-automatákkal? – Több helyen panaszkodnak az utasok

Sokan forronganak, mert nem működnek rendesen a BKK jegyautomatái. Egy fiatal anyuka, B. Szimonetta az egyik Óbudai nyilvános Facebook-csoportban panaszolta el, mi történt vele május 21-én, kedden. Hiába próbált a Flórián téren két 5 ezer forintos bankjeggyel bérletet venni, sem ott, sem a Vörösvári úton nem járt sikerrel.

Már a Corvin-negyed aluljárójában található BKK-automatákra ispanaszkodnak az utasok (Fotó: Metropol)

Mivel az anyuka épp az elsős kislányával volt, sietni szeretett volna, bankkártya pedig nem volt nála, így eleinte tanácstalanul állt a helyzet előtt: a készpénzes automaták visszadobták a bankjegyeit, hirtelen nem tudta, mi tévő legyen. Végül a Vörösvári úton, az 1-es villamos egyik megállójában egy mögötte álló utas segítette ki.

A hölgy kedvesen és türelmesen állt mögöttem, kínomban megkérdeztem tőle, a pénzem tízezres, fel tudja-e váltani.

– írta bejegyzésében az anyuka.

„Engem k@rvára zavar!”

A két pesti nő „okosban megoldotta”: mivel a hölgynek sem volt készpénze, így végül a saját bankkártyájával vett az anyának bérletet, Szimonetta pedig a két 5 ezrest odaadta neki. A Metropol a különös helyzet miatt utánajárt, tényleg csődöt mondtak a BKK automatái? A Corvin-köz aluljárójában rögtön a négy automatához érve szembesültünk vele: az aluljáróban is rossz a helyzet.

Egy fiatal tinédzser bérletet szeretett volna épp venni, de még bankkártyával sem tudott fizetni.

Engem k@rvára zavar ez a helyzet! Most akartam venni jegyet bankkártyával, és meg azt is elutasítja. Sokszor járok erre, egy ideje már ezt tapasztalom. Ha nincs nálam 10 ezres, vagy kisebb címlet, akkor nem tudok még jegyet sem venni.

– panaszolta Balázs.

Csilla legalább egy hónapja szenved az automatákkal. Ő pont ugyanúgy járt, mint Simonetta Óbudán. „Ha készpénzzel akarok, akkor meg visszadobja a 10 ezrest is, csak kisebbet enged az automata, pedig elvileg 10 ezressel is lehetne fizetni. Bankkártyával sem tudom fizetni, ezért marad az app… (Budapest Go – a szerk.)” – vont vállat a fiatal Csilla.

Hiába írták ki, a Metropol ottjártakor az utasok még bankkártyával sem tudtak fizetni (Fotó: Metropol)

György forrongott a Corvin-negyed aluljárójában. Ritkán jár tömegközlekedéssel, inkább autózik. Most mégis kénytelen volt metróval utazzon.

Orvoshoz mentem, és csak 20 ezres volt nálam, kártya nem. Annyira idegbe jöttem, mert nem tudtam most venni 20 ezressel jegyet. Nem tud az automata visszaadni egy ekkora pénzből? Egy fővárosban? Ugyan már! Szerencsére csak két megállót kellett utazzak, gyalog kellett menjek…

– árulta el a férfi.