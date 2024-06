Így várják a magyarok az Európa-bajnokságot

A Metropolnak nyilatkozók úgy gondolják, hogy a fociünnep mindenki számára fontos: fiatalok és idősek egyaránt egy emberként állnak a magyar válogatott mögött. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a magyarok hogyan készülnek a nagy meccsekre, és milyen hagyományokat tartanak a mérkőzések alatt.

A magyar labdarúgó válogatott Fotó: Mirkó István

Ha sok mindenben nem is, de abban egyetértés van, hogy kinek szurkolnak: a magyaroknak. A válaszok alapján világos, hogy a szurkolás szinte rituálé hazánkban. Fiúk, lányok, kicsik és nagyok mind piros-fehér-zöldbe öltöznek, zászlót bontanak és úgy követik a meccseket. A legtöbben otthon, családi körben vagy baráti társaságban izgulnak a tévé előtt, de sokan a szabad ég alatt vagy a helyi bárokban nézik a mérkőzéseket, ahol közösen élik át az örömöt és a feszültséget más szurkolókkal. A meccsek alatt az italok is előkerülnek, sok helyen folyik a sör, bor és egyéb frissítők, de akadnak olyanok is, akik inkább mértékkel fogyasztanak, hogy tiszta fejjel követhessék az eseményeket.

A sörözőnek az a hátránya, hogy rengeteg ember rúg be közbe. Üvöltöznek, szétfröcskölik a sört, elázik a ruhánk, szóval van amikor ilyen indolens módon viselkednek, főleg ha külföldi drukkerek vannak.

- fogalmazott az egyik megkérdezett.

Fotó: Metropol

Én otthon, kényelmesen és nyugalomban fogom a meccseket nézni.

- mondta lapunknak egy huszonéves fiatal, akinek a barátja ezzel szemben a kültéri kivetítőket részesíti előnyben, mert a sok embert, a tömeges szurkolás hangulatát akarja átélni.

Kisgyermekeim vannak, kiöltözünk szurkolóknak szép mezekbe és sállal a nyakunkban szurkolunk a képernyő előtt.

- osztotta meg a Metropollal egy édesapa. Ami azonban közös volt a valamennyi megszólalónkban, hogy mérhetetlen izgalommal és várakozással tekintenek a magyar csapat meccseire, illetve mindenki abban reménykedik, hogy a nemzeti tizenegyünk diadalmaskodik majd a pályán.

Az EB ideje alatt az ország minden szeglete átalakul: zászlók lengenek az ablakokban és a beszélgetések központi témája is a foci lesz. A várakozás tetőfokára hágott, és már mindenki alig várja, hogy kezdetét vegyék a mérkőzések. A magyar szurkolók egy emberként állnak a válogatott mögött. Az egész ország egy nagy családdá válik, ahol egyetlen cél van: győzelemre vinni a magyar csapatot!