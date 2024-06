„A háború sohasem elkerülhetetlen” – mondta Orbán Viktor a Nemzeti Összetartozás Napján

Trianont egy olyan háború hozta a nyakunkra, amit Tisza István ellenzett, de az országnak nem volt elég ereje, hogy kimaradjon a háborúból.

Bécsben és Budapesten is tele volt a padlás háborús uszítókkal és külföldi ügynökökkel. Magyarországnak egy rá kényszerített háborúba kellett bemasíroznia – tette hozzá a kormányfő.

Mi, magyarok mondjuk leghangosabban: nem akarunk háborút!

„A háború egy olyan háború volt, amelyen a győztesek is rajtavesztettek. Európa békéje a trianoni diktátum napján szűnt meg” – mondta Orbán Viktor. „Két évtized múlva még hatalmasabb világégés történt” – tette hozzá. „A mesterségesen összetákolt államalakulatok az első adandó alkalommal felbomlottak” – ismertette a kormányfő. Ellenséges szemmel tekintettek egymásra ezek a nemzetek, és végül idegen hatalmak befolyási övezetévé lettek.

„Bármilyen borúsak a Közép-Európa feletti felhők, de mára eljutottunk oda, hogy a Kárpát-medence népei szabadok és szuverének akarnak lenni. 110 éve még mindenki örömmel várta a háborút, de ma, amikor újra háború fenyeget, akkor ezek a népek nem akarnak háborút¨ – tette hozzá. „A Kárpát-medencei népek akarata egyértelmű, nem akarnak feláldozható vazallusok lenni a nagyhatalmak sakktábláján. Mindezt mi, magyarok, a Kárpát-medence legnépesebb nemzete, mondjuk ki a leghangsúlyosabban” – nyomatékosította Orbán Viktor.

Most összeurópai választáson tehetjük meg azt, amire 110 éve nem volt lehetőségünk

Orbán Viktor arról is beszélt, a nemzeti összetartozás program is. Nemcsak összetartozás, hanem összekapcsolódás is kell. Nem elég az összekötő közös múltra emlékezni, hanem a közös jövőt álmodni és tervezni kell – tette hozzá. A kormányfő rámutatott arra, hogy nekünk, magyaroknak szellemi teljesítményre, minőségi kultúrára, olimpiai aranyakra és elsőrendű politikára van szükségünk.

Aki azt ajánlja, merjünk kicsik lenni, az bűnt követ el

– jelentette ki a miniszterelnök.

„Mi vagyunk azok a Kárpát-medencében, akik mindenhol otthon vannak. Örülni kell a szomszédaink sikereinek is” – tette hozzá. „Közép-Európát ma ismét egy birodalmi érdek háborúba akarja sodorni. A háború sohasem elkerülhetetlen, mert az mindig emberi döntések következménye. Ma arra kell vállalkoznunk, hogy Magyarország ne kerüljön bele egy újabb háborúba, ami Tiszának nem sikerült” – hangsúlyozta.

Most jobbak az esélyeink, mert szuverének vagyunk. Mi választunk kormányt, mi, magyarok döntünk a saját sorsunkról

– ismertette Orbán Viktor. A kormányfő közölte, most összeurópai választáson tehetjük meg azt, amire 110 éve nem volt lehetőségünk: demokratikus keretek között mondhatunk nemet a háborúra.