Menczer Tamás: Magyar Péter pártja egy piramisjáték párt, győzzük le őket június 9-én!

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója az M1 Ma reggel című műsorának vendégeként arról beszélt, miért is piramis párt Magyar Péter pártja.

Menczer Tamás megdöbbentő dolgokra hívja fel a figyelmet Magyar Péter pártja kapcsán (Fotó: Marton_KOVACS)

„Még egy gondolatot Magyar Péterhez emellett. Mi az, amit most látunk? Az, hogy amit csinálnak, az egy piramisjáték”

– kezdi a politikus. Majd így folytatja:

„Az anyósa, a barátnőjének az anyja négy évet csücsült a börtönben, mert a bűnbandájával több mint ezer embert megloptak és lenyúltak, elloptak 7 milliárd forintot, egy piramisjátékban. Aki pedig a pártját alapította Magyar Péternek, és odaadta neki a pártot, az az ember is köthető ehhez, ingatlanokon és mindenfajta módon ehhez a csalássorozathoz. És most együttműködnek.”

– mondja a Fidesz országgyűlési képviselője. Menczer Tamás végül így összegez:

„Tehát ez egy piramisjáték párt, a tetején pedig a porszívóügynökkel, Magyar Péterrel. Magyar Péter pontosan ugyanazt csinálja a támogatóival, amit az anyósa csinált az ügyfeleivel. Lenyúlja és átveri őket. Ezért nagy tisztelettel azt kérem mindenkitől, hogy bennünket támogasson, és még egy ok arra, hogy legyőzzük őt június 9-én!”

Íme a videorészlet, melyet Menczer Tamás osztott meg a Facebook-oldalán: