Felvidéken is szól a ria, ria, Hungaria! a magyar labdarúgó-válogatottért

Sorsdöntő mérkőzés vár ma este a magyar labdarúgó-válogatottra. A meccset számos helyen meg lehet nézni, akár otthon a tévé előtt haverokkal, vagy óriáskivetítőkön barátokkal, illetve a legszerencsésebbek a helyszínen Németországban buzdíthatják a fiúkat. Azonban a határon túli területek sem maradnak ki a focilázból, a felvidéki Bősön az Amade László Alapiskolában (általános) a 2016-os labdarúgó-Európa-bajnokság óta szerveznek meccsnézéseket, melyek kizárólag a magyar válogatott összecsapásait érintik.

A bősi gyerekek Xbox és PS focibajnoksággal melegítettek a Svájc elleni meccs előtt

Fotó: Miklós György/Amade László Alapiskola/Facebook

Sajnos egyre fogy a felvidéki magyarok száma, ezért jó programnak gondoltam egy meccsnézést a felső tagozatosoknak, ami egyben egy szuper közösségi élmény is, miközben a nemzettudatot és az emberi kapcsolatokat is erősíti

– kezdte Miklós György az oktatási intézmény pedagógusa, aki arról is beszélt, hogy annyira jól sikerült az első alkalom, hogy azt újabbak követték és reméli, hogy hamarosan a világbajnoki meccseken is együtt szurkolhatnak majd a diákok a magyar csapatnak.

„Miután láttuk, hogy a gyerekeknél, sőt a velük tartó szülőknél is nagy siker a kezdeményezésünk, gondoltam, hogy bővítsük ki azt. A Svájc elleni első mérkőzés előtt tartottunk egy Xbox-PS FIFA bajnokságot, illetve csocsózhattak és biliárdozhattak is srácok, majd az összecsapás után fociztunk is egyet” – fejtette ki a tanító, aki azt is megosztotta lapunkkal, hogy a Németország elleni meccset pedig egy ki tud többet a magyar labdarúgó- válogatottról kvízzel vezették fel.

A meccsnézést igazi foci követte az iskola pályáján

Fotó: Miklós György/Amade László Alapiskola/Facebook

Azt szeretnénk, hogy szellemi táplálékot is kapjanak a gyerekek, a közösségi élmény, az együvé tartozás élménye mellett. Nem mellesleg a srácok igazi vérmes szurkolók, minden meccs nálunk is közös himnusz énekléssel indul, majd szól a ria, ria és az összes jól ismert rigmus, mintha ott lennék a nemzeti tizeneggyel a helyszínen, remélem a skótok ellen sikerül végre javítani és minél többször is összegyűlhetünk idén a srácokkal

– mondta Miklós György.