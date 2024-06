Ilyen nincs, és mégis van! Hihetetlen milyen gépcsodát nyert a 63 éves nyugdíjas Rózsa – Videó!

Egyszerű tombolajátéknak indult az a kaland, amely valószínűleg örökre megváltoztatja majd az eleki Sáros Rózsa és lánya életét.

Tombolán nyerte kamionját a 63 éves, eleki Sáros Rózsa és lánya Krisztina

Fotó: Szilágyi Viktor/Békés Vármegyei Hírportál

Június 14-től június 16-ig tartott az I. Országos Kamionos Találkozó és Fesztivál, melyen nem csak rengeteg fellépő és számos program várta a vasszörnyetegek szerelmeseit. A békéscsabai reptéren megtartott rendezvény egyik fő műsorszáma a vasárnapi tombolahúzás volt, melynek fődíja egy használt, de nagyon jó állapotú Scania R 420-as kamion (pótkocsi nélkül) volt.

Mi sem bizonyítja jobban, hogy mennyi embernek fájt a foga a járgányra, mint az, hogy egyesek közel 300 szelvényt is megvettek, remélve, hogy ők vihetik haza a 7,5 tonnás fődíjat. Az eleki, 63 éves, Sáros Rózsa csupán egyetlen szelvénnyel játszott, a szerencse mégis mellé pártolt, hiszen az ő számát húzták ki, ezzel övé lett a kamion, melyet hétfőn vehettek át lányával a csabai reptéren.

Rajongója vagyok a kamionoknak, édesapám IFA-t vezetett, persze, a márkásabb járgányokat jobban megcsodáltam

– mondta Sáros Rózsa a Békés Vármegyei Hírportálnak, majd azt is elárulta, hogy a nyereménynek valószínűleg az udvarában lesz a helye, ahol nap, mint nap gyönyörködhet benne. Rózsát lánya, Krisztina kísérte el a találkozóra, aki a lapnak azt is elmondta, hogy nem sokkal előtte tartották édesanyja születésnapját, így mondhatjuk, hogy ez volt számára a lehető legnagyobb ajándék. Krisztina is részt vett a tombolasorsoláson, és poénból még fogadtak is édesanyjával, hogy vajon melyikük száma lesz nyerő. Amikor kiderült, hogy Rózsa viheti haza a kamiont, először nem is tudták eldönteni, hogy sírjanak vagy nevessenek boldogságukban.

Szarka Dániel, a kamionos találkozó főszervezője és Hlásznyik Péter társzervező – akit sokan DJ Hlásznyikként ismernek – elmondta, hogy a kamiont egy partnerük ajánlotta fel. A két szervező odakísérte az anyát és a lányát a járgányhoz, akik egyből beleülhettek. Bár egyelőre egyiküknek sincs kamionos jogosítványa, mindkettőjükben megfogalmazódott, hogy most ezt megszerzik, hiszen kaptak hozzá elég motivációt.