Jelenleg is tart a 10. Békemenet, melyet ezúttal a "Magyarország maradjon a béke szigete!" mottóval hirdették meg a megmozdulást. A tömegben ott van Rákay Philip is, aki szerint a tét az, hogy megmarad-e a világ.

Rákay Philip Fotó: Metropol

"Az idei Békemenet üzenete mindennél aktuálisabb. Magyarország maradjon a béke szigete és az lenne a legjobb, ha nem is csak Magyarország, hanem a körülöttünk lévő országok is a szigetei maradhatnának. Be kell fejezni a háborút Ukrajnában és nem szabad belesodornia az európai politikusoknak hazánkat sem, és egész Európát sem. Lehetetlen, hogy világháború legyen. Két évvel ezelőtt én jártam az országot. A két évvel ezelőtti választások tétjeként én mindig azt mondtam, hogy marad-e hazánk. És most az a tét, hogy marad-e a világ! Egyszerűen borzasztó, hogy ezt a mondatot egyáltalán ki kell mondanom. Ha a gyerekeimre gondolok ilyenkor, és elszorul a szívem" – mondta a Borsnak Rákay Philip érzelmekkel a hangjában.