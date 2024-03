Rákay Philip napokig nem aludt a bemutató miatt

Csütörtökön mutatták be a Most vagy Soha! történelmi kalandfilmet, ami az 1848. március 15-én történt forradalmi eseményeket dolgozza fel. A forgatókönyvet Kis-Szabó Márk írta Rákay Philip és Szente Vajk közreműködésével, a rendező, Lóth Balázs pedig a forgatás irányításáért volt felelős. A díszbemutatón rengeteg ismert sztár is részt vett, de természetesen az alkotók is jelen voltak, hogy lássák az álmukat megelevenedni a nagy vásznon.

A szereplők és az alkotók, Lóth Balázs és Rákay Philip is izgatottan várták a bemutatót. (Fotó Szabolcs László)

Rákay Philip már napokkal korábban nem bírt aludni az izgalomtól

Rákay Philip már napokkal a premier előtt nyughatatlan volt az izgalomtól, hiszen amellett, hogy a forgatókönyvírásából jócskán kivette a részét, a film kreatív producereként is jelentős szerepe volt.

Iszonyatosan izgalmas, napok óta nem alszom. Nem azért, mert először látjuk a vásznon, hiszen számtalan tesztvetítésen túl vagyunk, dehát ez mégis csak a díszbemutató, 900 vendéggel, rengeteg újságíróval és óriási érdeklődéssel. Nyilván ránk is ránk ragad, és hát holnaptól kint van a mozikban. Az a mű, amit öt éve dédelgetünk, több ezer embernek a közös alkotása, annak elengedjük a kezét, és holnaptól a közönség teszteli, és nagyon bízunk benne, hogy szeretni fogják

– mondta Rákay Philip, aki azt is hozzátette, hogy már gyermekkora óta érzett valami különleges vonzalmat az ünnep iránt.

Rákay Philip napokkal korábban már aludni sem tudott az izgalomtól. (Fotó: Szabolcs László)

„Rajongtam Petőfiért, gimnáziumban én rendeztem a március 15-i műsort, és azon versenyeztünk egy-két osztálytársammal, hogy melyikünk nagyobb Petőfi” – mesélte mosolyogva a kreatív producer.